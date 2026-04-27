자고 있는 남자친구에게 폭발물 던져 손 절단, 이유가?

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국 여성이 남자친구를 향해 자작 폭발물을 던져 중상을 입힌 것으로 드러나 충격을 주고 있다.

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뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 뉴욕주 롱아일랜드에 사는 35세 여성 키오나 와델은 2024년 3월 발생한 사건과 관련해 폭행 및 불법 무기 소지 등 여러 혐의로 최근 유죄가 인정됐다.

이 사건으로 피해 남성인 남자친구는 손 대부분과 팔 일부를 절단하는 중상을 입었다.

조사에 따르면 두 사람은 격렬한 말다툼을 했고, 이후 피해자가 잠든 사이 범행이 벌어졌다.

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와델은 남자친구가 잠든 방 안으로 자작 폭발물을 던졌으며 잠시 후 '치익'하는 소리에 잠에서 깬 피해 남성은 바닥에서 불꽃이 이는 것을 발견하고 이를 끄려 했지만 실패했다.

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그는 급박한 상황 속에서 폭발물을 집 밖으로 던지려 했지만, 그 순간 폭발이 일어나 손이 크게 손상됐다.

그는 비명을 지르며 밖으로 뛰쳐나왔고, 현장을 빠져나가는 와델의 모습을 목격한 것으로 전해졌다.

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피해 남성은 출동한 경찰에 의해 병원으로 긴급 이송됐으며, 치료 과정에서 남은 손과 팔 일부를 절단해야 했다.

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남성은 조사에서 와델이 사건 이전 수개월 동안 여러 차례 폭발물을 사용하겠다고 협박해 왔지만, 실제로 실행에 옮길 것이라고는 예상하지 못했다고 설명했다.

와델은 최근 유죄 판결을 받았으며, 최대 25년형에 처해질 수 있다. 선고 공판은 5월 열릴 예정이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com