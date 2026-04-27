"아이 태어나면 병원에서 출산 축하 방송"…고대구로병원, 사회적 가치 창출 '호응'

[스포츠조선 장종호 기자] 고려대학교 구로병원(병원장 민병욱)이 고위험 산모와 신생아를 위한 전문 치료 인프라를 기반으로 생명안전망 구축에 앞장서는 한편, 새 생명의 탄생을 축하하고 생명 존중 문화를 병원 전반에 확산시키며 차별화된 의료 가치를 실현하고 있다.

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고령 임신과 난임 증가로 고위험 임신과 출산이 지속적으로 증가하는 가운데, 고려대 구로병원은 2019년부터 '권역모자의료센터(옛 고위험 산모·신생아 통합치료센터)'를 운영하며 중증 산모와 미숙아 치료에 특화된 진료체계를 구축해왔다.

권역모자의료센터는 유기적인 다학제 협진 시스템을 갖추고, 고위험 분만부터 신생아 집중치료까지 전 과정을 통합 관리함으로써 산모와 신생아의 생존율 향상 및 합병증 감소에 기여해오고 있다. 이와 더불어 지난해 보건복지부로부터 '모자의료 진료협력 시범사업'에 선정되어 지역 내 의료기관 간 긴밀한 연계와 협력을 통해 응급 및 고위험 분만, 신생아 진료를 보다 안전하고 체계적으로 제공하는 데 중추적 역할을 해오고 있다.

이는 데이터로도 증명된다. 저출산으로 분만이 급감하는 상황에서도 고려대 구로병원의 2025년 분만건수는 675건으로 전년대비 92건 증가했으며, 이중 고위험 분만 비율이 75.4%에 달해 권역 내 최상위 의료기관으로서의 역할을 공고히 해오고 있다.

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고려대 구로병원은 치료를 넘어 생명의 탄생을 함께 기뻐하는 병원 문화를 조성하고 있다는 점에서도 주목받고 있다. 2022년부터 원내에서 아이가 태어날 경우 병원 전체에 출산 소식을 알리는 '출산 축하 방송'을 산부인과 교수의 목소리로 녹음해 방송해왔다. 이는 단순한 안내를 넘어, 병원 구성원은 물론 내원객 모두가 새로운 생명의 탄생을 함께 축하하는 상징적인 프로그램으로 자리 잡았다.

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아울러 최근에는 고려대 구로병원 전 교직원이 참여해 의사, 간호사, 의료기술직, 행정직 등 다양한 직군이 직접 출산 축하 방송을 녹음했다. 더불어 새 생명을 환영하는 것은 물론 저출산 시대에 신생아 출생의 소중함을 알리고자 출산 축하 방송 녹음에 참여한 교직원들의 따뜻한 마음을 담은 영상을 제작해 고려대 구로병원 유튜브 채널에 공개했다. 이로써 병원 전체가 하나의 공동체로서 탄생의 순간을 축하하는 문화가 형성되고 있으며, 내원객들로부터도 큰 호응을 얻고 있다.

이러한 출산 축하 방송은 저출산이라는 사회적 문제에 대응하는 의료기관의 새로운 시도로도 평가된다. 출산을 개인의 영역이 아닌 사회가 함께 축하하고 지지해야 할 가치로 확장시키며, 병원이 단순 치료기관을 넘어 사회적 가치 창출의 주체로 역할을 수행하고 있다는 점에서 의미가 크다. 고려대 구로병원은 이를 통해 생명의 탄생에 대한 긍정적 인식을 확산시키고, 출산 친화적 사회 분위기 조성에 기여하고 있다.

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민병욱 병원장은 "고위험 임산부와 신생아를 위한 24시간 응급 대응체계를 운영하며 응급 및 고위험 분만, 신생아 진료를 보다 안전하고 체계적으로 제공하는 데 중추적인 역할을 해 온 것과 더불어, 생명의 탄생을 함께 축하하는 문화를 만들어 나가는 것 또한 상급종합병원의 중요한 역할이라고 생각한다"며 "앞으로도 고위험 산모와 신생아의 치료는 물론 환자와 가족, 나아가 사회에 따뜻한 가치를 전하는 병원이 되겠다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com