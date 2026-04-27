드리프트 질주에 무대까지 달궜다…BMW M FEST 1만명 몰려

사진제공=BMW코리아

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BMW 코리아가 인천 영종도 BMW 드라이빙 센터에서 개최한 'BMW M FEST 2026'이 총 1만여 명의 관람객을 동원하며 성황리에 마무리됐다.

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BMW코리아에 따르면 지난 4월 23일부터 26일까지 열린 이번 행사는 BMW M 모델 보유 고객은 물론 브랜드 팬 누구나 참여할 수 있는 대규모 축제로 진행됐다. 올해는 전년 대비 약 두 배 수준인 1만여 명이 방문하며 BMW M 브랜드에 대한 국내 관심을 재확인했다. 특히 드라이빙 프로그램은 온라인 예약 시작 30분 만에 전 회차가 마감되며 높은 인기를 입증했다.

행사장에는 국내 출시 모델을 포함해 총 35종의 BMW M 차량이 전시됐다. BMW M3 출시 40주년 기념 전시를 비롯해 라이프스타일 브랜드 '키스(Kith)'와 협업한 'BMW XM 레이블 KITH 에디션'이 국내 최초로 공개돼 눈길을 끌었다.

현장에서는 전문 드라이버가 운전하는 차량에 동승하는 드라이빙 체험 프로그램도 운영됐다. 관람객들은 'M 택시', '컨버터블 택시', '짐카나 택시', '드리프트 택시' 등 다양한 프로그램을 통해 BMW M 특유의 주행 성능을 체험했다.

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이와 함께 BMW 모토라드의 M 모터사이클과 M 퍼포먼스 파츠, 라이프스타일 제품을 선보이는 공간도 마련됐다. 퍼포먼스 컬처 존에서는 스트리트 패션 편집숍 '카시나' 부스를 비롯해 스케이트보드 퍼포먼스, 비보이 공연, 그래피티 라이브 페인팅 등 다양한 문화 콘텐츠가 진행됐다.

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행사 마지막에는 공연도 이어졌다. 25일에는 비비, 노브레인, 크라잉넛이 무대에 올랐고, 26일에는 자우림과 다이나믹 듀오가 공연을 펼치며 축제 분위기를 끌어올렸다.

한편 BMW코리아는 M 고객 전용 멤버십 'GEN M 프리빌리지'와 서비스 거점 'M 퍼포먼스 개러지' 등을 통해 차별화된 고객 경험을 제공하고 있다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com