유명 여배우, 콘서트장 속옷 투척…팬들 몰려 '아수라장'

사진출처=X

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[스포츠조선 장종호 기자] 할리우드 배우 시드니 스위니가 속옷을 팬들에게 던져주는 이벤트를 선보여 화제다.

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미국 연예 매체 TMZ에 따르면 시드니 스위니는 지난 25일(현지시각) 미국 캘리포니아 인디오에서 열린 뮤직 축제 '스테이지코치 페스티벌' 현장에 등장해 수많은 팬들이 몰려들었다.

한 래퍼의 무대가 시작됐음에도 관객들은 시드니 스위니와 사진을 찍기 위해 줄을 서면서 혼잡이 벌어지기도 했다.

공개된 영상에는 젊은 여성 팬들이 셀카를 요청하며 몰려들고, 환호성과 함께 손을 뻗는 등 뜨거운 반응을 보이는 모습이 담겼다.

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이날 행사에서는 돌발적인 스위니의 퍼포먼스도 이어졌다. 그녀는 현장 팝업 이벤트에서 속옷 신제품을 관객에게 던지는 등 파격적인 행동으로 분위기를 끌어올렸다. 또한 컨트리뮤직 가수 베일리 짐머만과 함께 즉석 듀엣 무대를 선보이며 또 한 번 환호를 이끌어냈다.

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앞서 스위니는 올해 초 자신의 란제리 브랜드 'SYRN'을 론칭하고 신제품을 선보였다.

SYRN 제품은 유혹·로맨틱·발랄·편안함 등 4가지 콘셉트의 속옷을 판매 중이다.

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한편 HBO의 드라마 시리즈 '유포리아'에서 '캐시' 역을 맡은 스위니는 파격적인 연기를 선보이며 전 세계적인 주목을 받고 있다. 전작에 이어 최근 방송된 시즌 3에서도 한층 짙고 매혹적인 연기로 존재감을 키우고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com