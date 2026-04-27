BTS와 협업한 유명 래퍼, 남자친구와 결별 후 무대에서 눈물

뮤지컬 '물랑루즈' 공연 무대에서 눈물을 흘리는 메건 디 스탤리언. 오른쪽은 방탄소년단과 기념 촬영한 모습. 사진출처=인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 방탄소년단, 트와이스 등 인기 K팝 가수들과 협업한 바 있는 미국 래퍼 메건 디 스탤리언(31)이 미국 프로농구 선수 클레이 톰슨(36)과의 결별 사실을 밝힌 뒤 무대에서 눈물을 보였다.

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미국 연예 매체 페이지 식스에 따르면 메건은 뮤지컬 '물랑루즈' 공연을 마친 뒤 관객들의 기립 박수를 받는 과정에서 감정을 주체하지 못하고 눈물을 훔쳤다. 팬들이 "사랑해"라고 외치자 그녀는 잠시 고개를 돌리며 눈물을 참으려는 모습을 보였다.

이 장면이 확산되자 동료 연예인과 팬들의 응원이 이어졌다.

앞서 메건은 공연 당일 자신의 SNS를 통해 NBA 댈러스 매버릭스 소속인 톰슨의 외도를 암시하며 공개적으로 비판했다.

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그녀는 "가족들과 함께하며 관계를 이어온 줄 알았는데, 이제 와서 일부일처제를 지킬 수 있을지 모르겠다고 한다"고 적으며 실망감을 드러냈다.

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또한 "농구 시즌 동안 그의 기분 변화와 태도를 감내하며 곁을 지켰다"며 "이번 일로 진짜 휴식이 필요하다"고 밝혔다.

이후 메건은 공식 입장을 통해 "관계를 끝내기로 결정했다"며 "당분간 스스로를 돌보며 평온하게 앞으로 나아갈 것"이라고 덧붙였다.

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톰슨 측은 현재까지 관련 의혹에 대해 별다른 입장을 내놓지 않고 있다.

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두 사람은 지난해 7월 열애설이 불거진 뒤 공식 연인 관계로 발전했으며, 같은 해 뉴욕에서 열린 자선 행사에서 처음으로 함께 공식 석상에 등장했다.

또한 2025년 10월에는 함께 주택을 구입하며 관계를 이어왔지만, 최근 결별에 이르게 됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com