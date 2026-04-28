"감히 내 아내를 건드려"…성추행 남성 폭행 '과잉 대응' 논란

사진출처=SNS

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[스포츠조선 장종호 기자] 한 남성이 술에 취해 자신의 아내를 성추행한 남성을 주먹으로 강하게 가격하는 영상이 파장을 일으키고 있다.

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"정당한 행동이었다"는 반응과 "과잉 대응"이라는 지적이 온라인에서 맞붙고 있다.

뉴욕포스트 등 외신들에 따르면 논란이 된 영상은 한 술집 내부에서 촬영된 CCTV 장면이다.

영상에는 부부로 보이는 남녀가 술집에서 당구를 치기 위해 준비하는 모습이 담겼다. 남편이 공을 정리하는 사이, 테이블 반대편에 있던 아내에게 술에 취한 것으로 보이는 한 남성이 접근한다. 이 남성은 갑작스럽게 여성의 신체를 만지는 듯한 행동을 했고, 여성은 이를 뿌리치며 거부 의사를 표시했다.

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이 장면을 목격한 남편은 즉각적으로 반응했다.

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그는 순식간에 달려가 상대 남성의 얼굴을 향해 강하게 주먹을 날렸고, 맞은 남성은 그대로 바닥에 쓰러졌다. 당시 여성은 두 사람 사이를 말리려 했지만, 남편의 격한 움직임에 밀리면서 당구 큐에 얼굴을 부딪히는 모습도 포착됐다. 이후 바 직원으로 보이는 인물이 다가와 남편에게 퇴장을 요구하는 장면으로 영상은 마무리된다.

해당 영상이 확산되자 온라인에서는 의견이 크게 엇갈렸다.

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일부 네티즌은 "아내를 지키기 위한 정당한 행동"이라며 남편의 대응을 옹호했다. 이들은 "무단 신체 접촉에 대해 강력한 대응이 필요하다", "다시는 그런 행동을 하지 못하게 만든 것"이라는 반응을 보였다.

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반면 다른 이들은 "상대가 더 작고 만취 상태였다는 점에서 과도한 폭력"이라며 비판했다. "대화를 통해 사과를 요구하고 상황을 정리했어야 한다", "이런 행동은 오히려 법적 처벌로 이어질 수 있다"는 지적도 이어졌다.

특히 일부에서는 해당 펀치의 위력이 상당해 자칫 치명적인 결과로 이어질 수 있었다는 우려도 제기됐다.

한편, 영상 속 인물들의 신원이나 사건 발생 장소는 확인되지 않았으며, 실제로 법적 조치가 이루어졌는지도 알려지지 않았다.

이 사건은 '정당방위의 범위'와 '과잉 대응' 사이의 경계에 대한 논쟁을 다시 한번 불러일으키고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com