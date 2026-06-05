CJ웰케어·써카디언, '수면·생체리듬 기반 개인 맞춤형 멜라토닌 관리 기술 개발' 위한 업무협약 체결

◇김대환 써카디언 대표(왼쪽)와 윤상배 CJ웰케어 대표가 협약서에 서명하는 모습. 사진제공=CJ웰케어

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CJ웰케어가 지난 4일 수면 테크 기업 써카디언(Cirkadian)과 '수면·생체리듬 기반 개인 맞춤형 멜라토닌 관리 기술 개발'을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고, 수면 건강 분야 솔루션 개발에 나선다.

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양사는 우선 공동 연구과제를 본격적으로 추진한다. 써카디언의 생체리듬·센서·조도 기반 IT 기술을 활용해 개인별 수면 패턴과 각성 리듬을 분석하고, 멜라토닌 분비를 모니터링 및 예측할 수 있는 알고리즘을 공동 구축한다. 이 시스템에는 써카디언 램프 '멜라이트' 등 하드웨어 기기와의 연동도 포함될 예정이다. 중장기적으로는 이를 고도화해 '개인 맞춤형 멜라토닌 제안 프로그램'을 개발할 예정이다.

기능성 소재 연구와 제품화 및 유통 채널 운영은 CJ웰케어가 담당한다. 써카디언은 생체리듬 기반 IT 알고리즘과 데이터 수집 하드웨어를 제공하며 시스템 고도화를 맡는다.

CJ웰케어 관계자는 "이번 협약은 단순히 제품을 개발하는 것을 넘어 IT 기술을 접목해 개인별 생활 방식에 최적화된 수면 솔루션을 제공하기 위한 첫걸음"이라며, "중장기적으로 건강기능식품과 기기, 데이터 서비스가 결합된 수면 솔루션 패키지를 통해 수면 건강 시장의 새로운 패러다임을 열 것"이라고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com