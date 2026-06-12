'주 1회 마음껏 먹는' 다이어트…7.5㎏ 감량한 20대, 급성 췌장염 진단

자료사진 출처=픽사베이

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 20대 여성이 '일주일에 하루만 마음껏 먹는' 극단적인 체중 감량 방법을 실천하다 급성 췌장염 진단을 받은 사실이 알려져 무리한 다이어트의 위험성에 경고가 나오고 있다.

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중국 매체 신민만보와 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 저장성 항저우에 거주하는 25세 여성 A는 최근 극단적인 식이조절 끝에 병원으로 긴급 이송돼 치료를 받은 것으로 전해졌다. 키 155㎝인 그녀는 기존 체중이 약 55㎏이었지만 몇 달 전부터 체중 감량을 위해 강도 높은 식단 계획을 세웠다.

A는 1주일 중 6일은 거의 굶다시피 하며 저열량 식단만 유지하고, 하루는 원하는 음식을 제한 없이 먹는 방식의 다이어트를 이어갔다. 평소에는 삶은 채소와 닭가슴살, 저당 과일 위주로 식사했으며, 하루 섭취 열량을 800㎉ 이하로 제한한 것으로 전해졌다.

반면 '보상 식사'를 하는 '치팅 데이'에는 훠궈(중국식 샤부샤부), 치킨, 매운 닭고기 맛 라면, 밀크티, 견과류 등 고지방·고열량 음식을 한꺼번에 섭취했다. 이 같은 방식은 단기간 체중 감량 효과를 가져왔다. 한 달 만에 약 7.5㎏을 감량해 체중이 47.5㎏까지 줄었다.

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하지만 지난 5월 14일, 6일간의 식단 조절 후 '치팅 데이' 점심에 대용량 프라이드치킨을 먹고 저녁에는 매운 닭고기 맛 라면 두 봉지를 먹은 뒤 문제가 발생했다. 그날 밤 갑작스럽게 복부와 허리, 등 부위에 심한 통증이 나타났고 반복적인 구토 증세까지 이어졌다. 하지만 통증이 가라앉지 않자 결국 병원으로 이송됐다.

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병원에서 그녀는 급성 췌장염 진단을 받고 입원 치료를 받았다.

의료진은 "극단적인 절식과 폭식을 반복하다 급성 췌장염으로 병원을 찾는 젊은 환자가 늘고 있다"면서 "많은 사람이 살을 빼기 위해 하루 한 끼만 먹거나 극단적으로 음식 섭취를 줄이는데, 이런 방식은 췌장 기능을 위험한 상태로 몰아갈 수 있다"고 지적했다.

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전문가들은 무리한 다이어트가 췌장염뿐 아니라 담석증, 담낭 질환 등 다양한 건강 문제를 초래할 수 있다고 경고했다.

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실제로 올해 초 중국 후베이성에서는 수개월간 탄수화물을 끊고 25㎏을 감량한 20세 대학생이 극심한 복통 끝에 담낭 제거 수술을 받은 사례도 보고됐다.

현지에서는 젊은 층 사이에서 단기간 체중 감량을 위한 극단적 식이요법이 유행하면서 건강 이상 사례가 잇따르고 있어 균형 잡힌 식단과 점진적인 감량이 필요하다는 목소리가 커지고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com