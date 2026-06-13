해킹 기술 독학한 16세 학생, 개인정보 2천만건 빼내…고작 580만원 벌어

사진출처=VN익스프레스

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[스포츠조선 장종호 기자] 베트남에서 16세 고등학생이 독학으로 익힌 해킹 기술로 국가 데이터에서 약 2000만 건에 달하는 개인정보를 빼내 충격을 주고 있다.

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VN익스프레스 등 베트남 매체들에 따르면 응에안성에 거주하는 16세 학생 A군은 국가 예방접종 데이터베이스에 무단 침입해 대규모 개인정보를 탈취·판매한 혐의로 경찰 수사를 받고 있다.

경찰은 지난 10일 해당 학생에 대해 '컴퓨터 및 통신망 정보 불법 제공·사용'과 '타인의 컴퓨터 네트워크·통신망·전자기기 불법 접근' 혐의로 형사 사건을 개시했다고 밝혔다.

앞서 경찰은 온라인 비공개 커뮤니티에서 대량의 개인정보 판매 게시글을 발견했다.

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당시 게시물에는 럼동성 주민들의 개인정보를 포함한 대규모 데이터 판매 광고가 올라와 있었던 것으로 전해졌다.

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경찰은 추적 끝에 16세 고교생 A를 특정해 체포했다.

조사 결과 A군은 별도의 전문 교육을 받은 적은 없었던 것으로 파악됐다.

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그는 온라인 자료를 통해 독학으로 프로그래밍을 익힌 뒤 직접 소프트웨어를 제작했으며, 국가 예방접종 정보 시스템의 보안 취약점을 찾아 침입한 것으로 알려졌다.

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이 시스템은 베트남 보건부가 운영하는 전국 단위 예방접종 등록 데이터베이스다.

수사 당국은 A군이 전국 단위 개인정보 약 2000만 건을 수집해 판매한 것으로 보고 있다. 다만 이를 통해 벌어들인 금액은 약 1억 동(약 580만원)에 불과했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com