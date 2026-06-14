hy, 프로바이오틱스 ‘HY7718’ 장-신장축 연구 국제학술지 게재

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hy가 자체 개발한 프로바이오틱스 'HY7718(Lactiplantibacillus plantarum HY7718)'의 장-신장축 관련 연구 논문을 SCI급 국제학술지 IJMS(International Journal of Molecular Sciences)에 게재했다.

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장-신장축은 장내미생물과 장내 환경이 신장 기능과 상호 작용한다는 개념이다. 과거에는 장과 신장을 독립된 기관으로 여겼지만, 최근에는 장내 환경 변화와 신장 상태의 연관성이 주목받으며 마이크로바이옴 분야 주요 연구 주제로 떠오르고 있다.

이번 논문은 만성 신장 질환을 유도한 동물 모델에서 HY7718이 장-신장축 관련 지표에 미치는 영향을 확인한 연구다. 연구진은 ▲신장 섬유화 ▲혈관 염증 관련 유전자 ▲대장 조직의 염증 반응 ▲위장관 기능 관련 지표 ▲장내미생물 조성 변화를 종합적으로 분석했다.

그 결과 HY7718 투여군에서 신장 섬유화와 혈관 염증 관련 유전자 발현이 감소하는 양상을 보였다고 이 논문은 주장했다

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한편, hy는 기능성 프로바이오틱스 개발을 지속하고 있다. 체지방 감소, 피부 보습 및 자외선 손상, 면역 기능 증진 분야에서 개별인정을 획득했다. 간·여성·호흡기 건강 등 다양한 분야에서 임상실험 과정을 거치며 과학적 근거를 마련하고 있다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com