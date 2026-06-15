GS그룹, ‘K-뉴딜 아카데미’...‘52g 리부트 캠프’ 운영 통해 청년 인재 양성

GS 임직원들이 지난해 9월 서울 강남구 웨스틴 서울 파르나스에서 열린 '제4회 GS그룹 해커톤'에 참가한 모습 제공=GS그룹

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GS그룹이 고용노동부와 산업통상자원부가 주관하는 인재 양성 프로젝트 'K-뉴딜 아카데미'에 참여해 인공지능(AI) 실전 역량을 갖춘 청년 인재 양성에 나선다.

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GS는 청년 교육 프로그램 '52g 리부트 캠프'를 다음 달부터 운영한다고 15일 밝혔다.

'52g 리부트 캠프'는 취업 준비와 구직에 어려움을 겪는 청년들을 대상으로 하는 실습 중심 교육 프로그램으로 서울과 여수 지역에서 총 120명을 선발해 520시간의 교육 과정을 제공하며, AI 실무 역량과 산업 현장에서 요구되는 문제 해결 능력 향상을 목표로 한다.

이번 프로그램은 GS그룹 혁신 커뮤니티 '52g'와 기업교육 전문기관 '캐럿글로벌'이 컨소시엄 형태로 공동 수행한다.

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52g는 GS그룹 해커톤과 230건 이상의 현장 혁신 프로젝트를 통해 축적한 경험과 인프라를 바탕으로 교육을 운영할 예정이다.

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교육 과정은 디자인씽킹 교육을 시작으로 생성형 AI 활용 실습, 실무자 멘토링, 산업현장 프로젝트 수행 등으로 구성된다.

참가자들은 AI 도구 활용, 문제 정의, 데이터 분석, 프로젝트 설계 등 단계별 실습을 통해 실제 프로젝트 결과물을 도출하며 실무 경험을 쌓게 된다.

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특히 GS 자체 AI 플랫폼 'MISO'를 활용한 실습 환경을 제공해 참가자들이 직접 프로토타입을 제작할 수 있도록 지원한다.

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이를 통해 단순한 기술 학습을 넘어 산업 현장의 문제를 이해하고 해결 방안을 구체화하는 경험을 제공할 계획이다.

캐럿글로벌은 교육과정 설계와 학습 운영을 담당해 프로그램의 전문성과 완성도를 높인다.

교육 종료 후에도 포트폴리오 보완, 네트워킹 프로그램 등을 통해 참가자들의 취업 준비와 사회 진출을 지속적으로 지원할 예정이다.

52g 리부트 캠프 참가 신청은 오는 22일부터 진행되며, 자세한 내용은 GS 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

GS 관계자는 "AI 기술이 전 산업으로 확산하는 상황에서 청년들이 실제 산업 현장에서 요구되는 AI 활용 역량과 문제 해결 경험을 갖추는 것이 중요해지고 있다"며 "그동안 축적해온 현장 중심 AX 노하우를 바탕으로 K-뉴딜 아카데미에 참여해 취업 준비와 구직에 어려움을 겪는 청년들이 자신감을 회복하고 새로운 가능성을 발견할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.