오후만 되면 눈 침침…직장인 괴롭히는 'VDT 증후군' 신호

사진제공=김안과병원

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[스포츠조선 장종호 기자] 50대 직원 A씨는 마케팅 업무 특성상 하루 9~10시간 모니터를 본다. 그런데 몇 달 전부터 눈이 뻑뻑하고 침침한 증상이 생겼다. 오후만 되면 초점이 흐려지고, 퇴근 후에는 눈을 뜨기 힘들 정도로 피로했다.

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처음엔 단순 피곤함이라 생각했지만, 점점 두통과 어깨 결림까지 동반됐다.

안과와 재활의학과 진료 결과, 장시간 화면 응시로 인한 VDT 증후군과 안구건조증 진단을 받았다.

40대 직원 B씨는 회계 업무로 하루 종일 키보드와 마우스를 사용했다. 퇴근 후엔 스트레스를 풀기 위해 게임을 즐기곤 했다.

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그런데 어느 순간부터 사물이 흐릿하게 보여 안과를 찾았고, 검사 결과 VDT 증후군으로 인한 안구 건조증이라는 말을 듣게 됐다.

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이처럼 직장인은 업무 시간 대부분을 컴퓨터 모니터와 스마트폰 화면을 보며 보낸다. 특히 여름철에는 장시간 모니터를 바라보는 업무 환경에 냉방까지 더해지면서 VDT 증후군(Visual Display Terminal Syndrome) 발생 위험이 커질 수 있다. 하루 8~9시간 이상 화면을 응시하고 퇴근 후 스마트폰까지 사용하는 직장인이라면 안구건조증, 눈 피로, 두통 등을 경험할 수 있다.

VDT 증후군은 컴퓨터, 스마트폰 등 디지털 기기를 장시간 사용할 때 나타나는 신체적, 정신적 이상을 말한다. 눈에는 대표적으로 안구건조증, 피로감, 충혈, 눈부심, 이물감 등이 나타날 수 있다.

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직장인들이 오후 시간대에 눈 피로를 더 크게 느끼는 것은 오전부터 지속된 근거리 작업으로 눈의 조절 기능 부담이 누적되기 때문이다. 장시간 가까운 거리를 응시하면 수정체 두께를 조절하는 모양체근이 계속 긴장하게 되는데, 이러한 상태가 반복되면 초점 전환이 늦어지거나 사물이 흐릿하게 보이는 증상이 나타날 수 있다.

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여름철에는 에어컨 사용으로 실내 습도가 급격히 낮아져 공기가 건조해지면서 안구건조증이 악화되기 쉽다. 에어컨 바람에 직접적으로 노출되면 눈물막이 쉽게 마르고, 화면에 집중하면 눈 깜빡임 횟수까지 감소해 안구 표면 건조가 더욱 심해질 수 있다. 콘택트렌즈 착용자나 장시간 사무실에서 근무하는 직장인이라면 이러한 증상이 더욱 두드러질 수 있다. 오후마다 눈의 침침함과 시야 흐림 증상이 지속된다면 생활습관 점검과 함께 안과 전문의의 진료가 필요하다.

증상이 반복되는데도 이를 단순 피로나 일시적인 건조함으로 여기고 방치하면 안구건조증이 만성화될 수 있다. 이 경우 눈물막이 불안정해지면서 안구 표면에 미세한 손상이 발생하고, 시야 흐림 증상이 반복되거나 각결막염 등 안질환으로 발전할 위험도 높아진다. 업무 특성상 장시간 디지털 기기를 사용해야 하는 직장인이라면 증상이 가벼울 때부터 생활습관을 관리하는 것이 중요하다.

안구건조증 치료의 기본은 인공눈물을 사용해 부족한 눈물을 보충하는 것이다. 증상과 원인에 따라 눈꺼풀과 안구표면의 염증을 조절하는 치료를 병행하기도 한다. 윤활 성분이 포함된 인공눈물은 안구표면의 마찰을 줄이고 눈물막을 안정화해 안구표면 손상 완화에 도움을 줄 수 있다. 지질 성분을 함유한 인공눈물은 눈물막 지질층을 보호하면서 눈물의 증발을 감소시키는 효과가 있다.

VDT 증후군 및 안구건조증을 예방하기 위해서는 1시간마다 짧게라도 먼 곳을 바라보며 눈의 긴장을 풀어주는 것이 좋다. 화면 밝기는 주변 환경에 맞춰 조정하고, 컴퓨터 모니터는 눈높이보다 약간 낮게 배치하는 것이 좋다. 또한 실내 습도를 적절히 유지하고 의식적으로 눈을 자주 깜빡이는 습관도 안구건조증 예방에 도움이 될 수 있다.

김안과병원 각막센터 고경민 전문의는 "오후 들어 눈이 침침하거나 초점이 잘 맞지 않고 눈이 시린 증상이 나타난다면 단순 피로가 아니라 안구건조증을 비롯한 VDT 증후군의 신호일 수 있다"며 "특히 직장인들은 업무 특성상 디지털 기기 사용을 줄이기 어려운 만큼, 증상이 반복된다면 생활습관을 점검하고 안과 전문의의 진료를 통해 적절한 치료를 받는 것이 중요하다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com