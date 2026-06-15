월드컵 기간 '급성 심정지' 주의보…4분 이내 심폐소생술, 생존 결정

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 기온이 오르는 여름철과 월드컵 기간 '급성 심정지'를 주의해야 한다는 의료계의 조언이 나왔다.

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심정지는 심장이 갑자기 멈춰 뇌와 장기에 혈액을 공급하지 못하는 응급질환이다.

경기 중 운동선수뿐 아니라 일상 속에서 일반인에게도 갑자기 발생할 수 있다.

부천세종병원은 최초 목격자의 빠른 심폐소생술(CPR) 시도와 자동심장충격기(AED) 사용이 생존과 회복을 좌우한다고 강조했다.

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손흥민의 옛 토트넘 동료인 크리스티안 에릭센(덴마크)도 지난 2021년 경기 도중 심정지를 겪은 뒤 회복해 복귀한 바 있다. 최근에도 경기 중 쓰러졌지만 빠른 현장 대응 등을 통해 의식을 회복했다.

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심정지 의심 환자를 발견하면 먼저 반응과 호흡을 확인하고, 즉시 119에 신고한 뒤 바로 가슴압박을 시작해야 한다.

주변에 AED가 있다면 즉시 가져와 전원을 켜고, 음성 안내에 따라 패드를 부착해 사용하면 된다.

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국제축구연맹(FIFA) 역시 심정지 교육 자료를 통해 경기장 안팎에서의 빠른 CPR과 제세동기 사용이 중요하다고 안내하고 있다.

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부천세종병원 관계자는 "심정지 발생 후 4분 이내 CPR 시행 여부가 생존과 회복에 결정적인 영향을 미친다"며 '골든타임' 확보의 중요성을 강조했다.

부천세종병원은 이 같은 심정지 초기 대응 중요성을 널리 알리고자 지난달 'CPR 전담 교육팀'을 발족했다.

교육팀은 간호, 물리치료, 응급, 영상의학 등 병원 내 다양한 직군의 전문 인력으로 구성됐으며, CPR 기본 원리와 실제 적용 방법, AED 사용법, 응급처치 중요성 등을 이론과 실습으로 교육하고 있다.

부천세종병원은 지난해 6곳 214명을 대상으로 교육한 데 이어, 올해 10곳 345명 교육을 목표로 지역사회 교육을 확대하고 있다.

이명묵 부천세종병원장은 "심정지는 병원 안이 아니라 일상과 생활 현장에서 먼저 마주하는 경우가 많다"며 "가족, 동료, 이웃이 갑자기 쓰러졌을 때 당황하지 않고 즉시 CPR과 AED를 시행할 수 있어야 소중한 생명을 살릴 수 있다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com