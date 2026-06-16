토요타코리아, 신형 RAV4 출시…전동화·커넥티드 강화

왼쪽부터 후토나가네 요시노리 토요타자동차 치프 엔지니어와 콘야마 마나부 토요타코리아 사장. 사진제공=토요타코리아

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토요타코리아가 16일 완전변경 모델인 '올 뉴 RAV4'를 출시하고 전국 공식 딜러 전시장에서 판매를 시작했다.

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RAV4는 1994년 처음 출시된 이후 전 세계 누적 판매 1500만대를 돌파한 토요타의 대표 스포츠유틸리티차량(SUV)이다. 토요타코리아는 신형 RAV4를 통해 하이브리드(HEV)와 플러그인하이브리드(PHEV) 라인업을 강화하고 커넥티드 서비스를 확대해 국내 전동화 시장 공략에 나선다는 계획이다.

신형 RAV4는 HEV XLE, HEV LIMITED, PHEV XSE, PHEV GR SPORT 등 총 4개 트림으로 운영된다.

PHEV 모델은 2.5리터 가솔린 엔진과 대용량 리튬이온 배터리, 고효율 e-Axle을 결합해 시스템 총출력 329마력을 발휘한다. 22.68kWh 배터리를 탑재해 전기모드 기준 최대 77㎞를 주행할 수 있으며, 50kW CCS1 급속충전을 지원해 배터리 잔량 10%에서 80%까지 약 35분 만에 충전 가능하다.

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HEV 모델은 시스템 총출력 230~239마력 수준으로 성능을 높였으며, XLE 트림은 복합연비 19.0㎞/L, LIMITED 트림은 15.6㎞/L의 연비를 확보했다. LIMITED 트림과 PHEV 모델에는 전자식 사륜구동 시스템(E-Four)을 적용해 주행 안정성을 높였다.

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차체는 개선된 TNGA-K 플랫폼을 기반으로 비틀림 강성을 기존 대비 약 10% 향상시켰다. 토요타 최초로 A필러와 서스펜션 타워를 직접 연결하는 구조를 적용해 진동과 소음을 줄이고 승차감을 개선했다.

실내에는 12.3인치 디지털 계기판과 12.9인치 센터 디스플레이를 탑재했으며, 일부 트림에는 전자식 변속 시스템(Shift-by-Wire)을 적용했다.

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신형 RAV4에는 토요타의 차세대 커넥티드 서비스인 '토요타 커넥트'도 처음 적용됐다. LG유플러스와 협업해 개발한 서비스로 스마트폰 앱을 통한 원격 시동·공조 제어, 차량 상태 확인, 주차 위치 확인 등의 기능을 제공한다. 네이버 클로바 기반 인공지능(AI) 음성인식 기능도 지원한다.

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예방 안전 시스템인 '토요타 세이프티 센스'도 강화됐다. 운전자 모니터링 카메라(DMC)와 전방 교차 차량 감지 기능(FCTA)을 새롭게 적용해 안전성을 높였다.

새롭게 추가된 PHEV GR SPORT 트림은 전용 범퍼와 스포일러, 20인치 전용 휠, 전용 서스펜션 세팅 등을 적용해 주행 성능과 스포티한 감성을 강화했다.

토요타코리아는 신형 RAV4 출시와 함께 고객 라이프스타일에 맞춘 시승 프로그램과 커뮤니티 체험 프로그램도 운영할 예정이다.

신형 RAV4의 판매가격은 개별소비세 3.5% 기준으로 HEV XLE 4927만원, HEV LIMITED 5746만원, PHEV XSE 6160만원, PHEV GR SPORT 6180만원이다.

콘야마 마나부 토요타코리아 사장은 "올 뉴 RAV4는 다양한 라이프스타일과 사용 환경에 맞는 전동화 경험을 제공하는 모델"이라며 "도심과 아웃도어를 아우르는 고객들의 다양한 이동 경험을 지원할 것"이라고 말했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com