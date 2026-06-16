'주거 공간'으로 디지털 헬스케어 확대…대웅제약, 아크와 AI 헬스케어 라운지 구축 MOU 체결

◇주거단지 기반 프리미엄 AI 헬스케어 라운지 '상벨(SANVEL)' 건강관리 서비스 사업 협력을 위한 업무협약을 체결하고 기념 촬영을 하고 있는 박형철 대웅제약 ETC마케팅본부장(왼쪽)과 김병기 아크 인프라사업본부장. 사진제공=대웅제약

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초고령화와 AI 헬스케어 기술 발전에 따른 주거 공간의 건강 관리와 돌봄 기능이 주목받고 있다. 이와 관련 AI 기반 건강 모니터링과 헬스케어 서비스를 도입하는 아파트 단지 등이 늘어나는 추세다.

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이러한 트렌드에 발맞춰 대웅제약이 인공지능(AI) 기반 만성질환 합병증 조기 스크리닝 전문기업 아크와 주거단지 기반 프리미엄 AI 헬스케어 라운지 '상벨(SANVEL)'의 건강관리 서비스 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결한다.

'상벨'은 아파트 커뮤니티 내에 조성되는 프리미엄 AI 헬스케어 라운지 서비스로, 입주민이 단지 내 라운지에서 간편하게 건강 상태를 측정하면 AI 기반 분석을 통해 건강 위험 신호 등을 조기에 확인하고 필요한 경우 인근 의료 서비스 안내까지 받을 수 있도록 설계됐다.

대웅제약은 상벨 헬스케어 라운지 운영과 입주민 건강관리에 필요한 건강기능식품과 디지털 헬스케어 역량을 공급하고, 만성질환관리 솔루션과 디지털 헬스케어 역량을 상벨 플랫폼 및 라운지 서비스에 활용할 수 있도록 지원한다. 아크는 상벨 서비스의 기획, 개발, 운영을 주도하고 고객 및 잠재 파트너 대상 영업·마케팅 활동을 수행한다. 양사는 향후 상벨 맞춤형 서비스와 특화 프로그램 개발도 지속 협의할 계획이다.

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아크는 앞서 포스코이앤씨와 업무협약을 체결하고 분양 단지에 건강 모니터링이 가능한 프로그램을 마련해 입주민들이 일상 속에서 건강을 관리할 수 있도록 지원하기로 한 바 있다.

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박형철 대웅제약 ETC마케팅본부장은 "아크와의 협력을 통해 입주민이 일상 속에서 건강을 확인하고 예방할 수 있는 새로운 헬스케어 라이프스타일을 제공하겠다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com