"팔 안 올라가길래 오십견인 줄…" 회전근개파열 치료 놓치면 어깨 못쓴다

AI 생성 이미지

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 장년·노년층은 어깨가 아프게 되면 단순 근육통이나 오십견으로 여기기 쉽다.

Advertisement

하지만 일부 질환은 자칫 치료 시기를 놓쳐 악화될 수 있으니 주의가 필요하다.

대표적인 질환이 회전근개파열이다.

회전근개파열은 시간이 지날수록 손상이 진행될 수 있다. 치료가 늦어지면 부분 파열이 전층 파열로, 전층 파열이 광범위 파열로 악화될 수 있다.

Advertisement

고령화가 진행되면서 회전근개파열 환자가 꾸준히 증가하고 있다.

Advertisement

건강보험심사평가원 자료에 따르면 회전근개증후군으로 진료 받은 환자는 2014년 55만여 명에서 2023년 89만여 명으로 증가했다. 단순한 어깨 통증으로 생각해 치료 시기를 놓치는 경우가 많지만, 적절한 치료가 이뤄지지 않으면 어깨 기능 저하는 물론 삶의 질 악화로 이어질 수 있다.

회전근개는 극상근, 극하근, 견갑하근, 소원근 등 네 개의 힘줄로 구성되어 있으며, 팔을 들어 올리거나 회전시키는 과정에서 어깨 관절을 안정적으로 유지하는 역할을 담당한다. 특히, 극상근 힘줄은 견봉 아래 좁은 공간을 지나가기 때문에 반복적인 마찰과 압박에 노출되기 쉽다.

Advertisement

회전근개파열은 단순히 어깨를 많이 사용해서 발생하는 질환이 아니다. 나이에 따른 퇴행성 변화, 반복적인 어깨 사용, 잘못된 자세, 외상 등이 복합적으로 작용해 발생한다. 초기에는 힘줄 표면이 거칠어지고, 미세한 균열이 생기는 정도지만 반복되면 전층 파열로 진행된다.

Advertisement

치료는 파열 정도와 환자의 상태에 따라 달라진다. 초기 염증 단계나 작은 부분 파열에서는 약물치료, 주사치료, 물리치료, 재활운동 등의 보존적 치료를 우선 시행한다. 그러나 전층 파열이나 기능 저하가 심한 경우에는 관절경 회전근개봉합술을 고려한다.

최근에는 관절경 수술 기술의 발전으로 과거보다 더 넓은 범위의 파열도 봉합이 가능해졌다. 다만, 고령 환자이면서 광범위 회전근개파열, 심한 근육 위축, 지방변성이 동반된 경우에는 봉합만으로는 치료가 어려울 수 있다.

이러한 환자들에게는 어깨 인공관절치환술이 효과적인 치료 대안으로 주목받고 있다.

인천세종병원 정형외과 박준수 과장은 "인공관절치환술이라 하면 보통 무릎이나 고관절을 먼저 떠올리지만 어깨에도 충분히 적용된다"며 "특히 회전근개파열이 오래 진행돼 기능 회복이 어려운 경우 인공관절 술기를 시행하게 된다"고 설명했다.

어깨 인공관절치환술은 단순히 손상된 관절을 인공관절로 교체하는 수술이 아니라 팔의 회전 중심을 아래쪽과 안쪽으로 이동시켜 삼각근의 긴장도를 높이고, 손상된 회전근개 대신 삼각근이 팔을 들어 올리는 역할을 수행하도록 만드는 것이 핵심 원리다.

특히, 광범위 회전근개파열로 인해 팔을 거의 들지 못하는 가성마비 환자에서 만족도가 높다. 신경이 손상된 것처럼 팔을 움직이지 못했던 환자가 수술 후 다시 팔을 들어 올릴 수 있게 되면서 어깨 관절의 안정성과 기능을 확보하게 된다.

최근에는 재료 공학 및 수술 술기가 발전하면서 탈구, 골용해 등의 합병증도 감소하고 있으며, 수술 전 개별 환자에 적합한 인공관절을 미리 설계하여 환자 맞춤형 수술이 가능하다.

또한, 다양한 크기 및 역학적 특성을 가진 인공관절이 개발돼 환자의 신체적 특성에 맞춘 수술이 가능해졌으며, 뼈를 최대한 보존하는 방향으로 발전하고 있다. 이외에도 네비게이션 시스템과 로봇 기술을 활용해 보다 정확한 삽입 위치를 계획하는 방법도 도입되고 있다.

박준수 과장은 "회전근개파열은 단순 노화 현상으로 방치하기보다 적절한 시기에 정확한 진단과 치료를 받는 것이 중요하다"며, "통증을 넘어 일상생활에 영향을 주기 시작했다면 적극적으로 병원을 찾아야 한다"고 당부했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com