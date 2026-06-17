개원 28주년 분당제생병원 손정환 신임 병원장 "변화 통한 성장, 나눔 실천" 강조

[스포츠조선 장종호 기자] 대진의료재단 분당제생병원은 17일 본관 대강당에서 11대 나화엽 병원장 이임식과 12대 손정환 병원장 취임식을 개최했다.

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이날 행사에서는 지난 임기 동안 병원의 안정적 성장과 발전을 이끌어 온 나화엽 병원장(정형외과)의 헌신과 공로를 기리는 시간이 마련됐고, 이어 12대 손정환 신임 병원장(비뇨의학과)이 공식 취임했다. 손 병원장의 임기는 2028년 12월 31일까지이다.

손정환 신임 병원장은 취임사를 통해 '변화를 통한 성장, 그리고 나눔'을 비전으로 제시하며 ▲미래 의료환경 변화에 대응하는 진료 경쟁력 강화 ▲안정적이고 유기적인 플랫폼형 의료시스템 구축 ▲환자 경험 중심의 브랜딩 강화라는 세가지 핵심 추진 방향을 밝혔다,

또한 '최상의 의료서비스를 제공하는 것은 물론, 환자와 보호자가 따뜻한 정과 신뢰를 느낄 수 있는 병원을 만들기 위해 최선을 다하겠다'고 포부를 전했다.

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손정환 병원장은 부산대학교 의과대학을 졸업한 후 분당제생병원 비뇨의학과 주임과장, QI실장, 기획실장, 국제진료센터 소장, 진료부장을 역임하며 진료와 병원 경영 전반에서 다양한 경험을 쌓아왔다. 특히 병원의 안정적인 운영과 발전을 위해 중추적인 역할을 수행하며 조직 경쟁력 강화에 기여해왔다.

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한편, 개원 28주년을 맞는 대진의료재단 분당제생병원은 이번 병원장 취임을 새로운 전환점으로 삼아 급변하는 의료 환경에 능동적으로 대응하고, 지속 가능한 성장과 혁신을 통해 지역사회를 대표하는 의료기관으로 도약해 나갈 계획이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com