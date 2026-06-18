광명스피돔 찾은 아시아사이클연맹 회장…K-사이클 경쟁력 확인

6월 14일, 아마르짓 싱 길 아시아사이클연맹 회장이 광명스피돔을 방문하여 경주를 관람하고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

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서울올림픽기념국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부는 아마르짓 싱 길 아시아사이클연맹(ACC) 회장 겸 세계사이클연맹(UCI) 부회장이 지난 14일 광명스피돔을 방문해 한국 경륜 사업 운영 현황을 살펴보고 아마추어 사이클과의 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

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이번 방문은 세계 최대 규모 벨로드롬 중 하나인 광명스피돔을 직접 둘러보고, 한국 경륜의 성공적인 운영 모델을 벤치마킹하기 위해 마련됐다. 아시아사이클연맹은 한국 경륜이 오랜 기간 안정적으로 사업을 운영하며 체육 재원 조성에도 기여해 온 점에 주목한 것으로 알려졌다.

이성철 경륜경정총괄본부장(오른쪽)과 아마르짓 싱 길 아시아사이클연맹 회장이 대화를 나누고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

아마르짓 싱 길 회장은 이날 경주가 열리는 벨로드롬을 비롯해 전산·방송시설, 고객 편의시설 등 주요 시설을 둘러보며 경륜 운영 시스템 전반에 대한 설명을 들었다. 특히 경주 운영과 고객 서비스, 전산 시스템 등 한국 경륜의 체계적인 운영 방식에 관심을 보였으며, 경륜 사업을 통해 조성된 기금이 국내 체육 발전에 활용되고 있는 점에도 높은 관심을 나타냈다.

경륜경정총괄본부는 이번 방문을 통해 한국 프로경륜 운영 시스템의 우수성을 국제 무대에 알리는 한편, 아시아 사이클계와의 교류 확대를 통해 글로벌 협력 네트워크를 강화하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 또한 향후 아시아 국가들과의 협력 범위를 넓혀 사이클 스포츠 발전에도 기여한다는 계획이다.

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경륜경정총괄본부 관계자는 "이번 아시아사이클연맹 회장의 광명스피돔 방문은 K-사이클의 경쟁력과 운영 노하우를 세계에 알릴 수 있는 의미 있는 자리였다"며 "앞으로도 아시아 사이클계와 긴밀한 협력을 이어가며 K-사이클의 국제적 위상을 높이고 글로벌 브랜드로 성장할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com