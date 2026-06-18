"약국 뷰티 카테고리 특화 존 마련"…동국제약, 200여개 약국에 '파마시뷰티솔루션' 신설

◇약국에 마련되는 뷰티 카테고리 특화 존 '파마시뷰티솔루션'. 이미지=동국제약

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최근 피부 과학(Dermatology)과 화장품(Cosmetic)의 합성어인 더마 코스메틱(Derma-Cosmetic) 제품이 주목받고 있다. 특히 전성분, 임상 데이터까지 따지는 깐깐한 소비자들의 '성분 중심 소비'가 이어지는 모양새다.

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이러한 트렌드에 발맞춰 동국제약이 전국 약 200여개 약국에 뷰티 카테고리 특화 존인 '파마시뷰티솔루션(Pharmacy Beauty Solution)'을 신설했다.

검증된 더마 코스메틱 제품들을 소비자들이 약국에서 손쉽게 접하고 선택할 수 있도록 기획된 공간으로, 동국제약의 '루온셀'을 비롯해 센텔라아시아티카 정량추출물(TECA)과 덱스판테놀을 최적으로 조합한 '테카플러스포뮬러(TECA plus Formula™)'가 적용된 약국 전용 더마 리페어 브랜드 '마데카파마시아', 탈모 증상 완화 기능성 샴푸 브랜드 '판페신', 의료기기 등급 압박스타킹 '센시슬림'도 구비됐다. 또한, 피부전문가 임이석 대표가 개발한 프리미엄 더마 코스메틱 브랜드 '케어놀로지(Carenology95)' 제품들도 만나 볼 수 있다.

동국제약 마케팅 담당자는 "파마시뷰티솔루션은 제약회사와 피부과 기반 브랜드의 고기능성 뷰티 제품들을 한곳에서 만나볼 수 있는 약국 내 뷰티 카테고리 존"이라며, "드럭스토어와 온라인을 통한 뷰티 제품 구매가 상대적으로 활발하지 않은 5060세대 소비자에게 주요한 구매 접점이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com