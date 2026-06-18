순천향대천안병원 이은영 교수, 대한신장학회 'KSN 학술상' 수상

[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교 부속 천안병원 신장내과 이은영 교수는 최근 서울 코엑스에서 열린 '제46차 대한신장학회 국제학술대회(KSN2026)'에서 'KSN 학술상'을 수상했다.

Advertisement

KSN 학술상은 대한신장학회의 위상을 높이고 국내 신장학 발전에 탁월한 기여를 한 연구자에게 수여되는 상이다.

이 교수는 만성콩팥병과 당뇨병콩팥병, 혈액·복막투석 분야에서 활발한 연구활동을 펼쳐 왔다. 특히 난치성 콩팥병의 발병 기전 규명과 새로운 치료 표적 발굴 연구를 통해 국내외 신장학 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

이은영 교수는 "신장질환 분야의 연구 가치를 인정받게 돼 뜻깊게 생각한다"면서, "앞으로도 신장질환의 새로운 치료법 개발과 환자 삶의 질 향상을 위한 연구에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.

Advertisement

한편, 이은영 교수는 순천향대천안병원 임상의학연구소장과 순천향의대 연구부학장을 역임했으며, 현재 대한신장학회 당뇨병콩팥병연구회장을 맡고 있다. 국내외 학술지에 다수의 논문을 발표하며 활발한 연구활동을 이어오는 등 우리나라를 대표하는 신장학 분야 연구자로 평가받고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Advertisement