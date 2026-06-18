아인병원, 휴가철 아동 실종 예방 '사전지문등록 캠페인' 실시

[스포츠조선 장종호 기자] 아인의료재단(이사장 오익환) 아인병원은 휴가철을 앞두고 18일 인천미추홀경찰서와 아동 실종 예방을 위한 '사전지문등록 캠페인'을 벌였다.

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사전지문등록제는 18세 미만 아동, 치매 환자, 지적·자폐·정신장애인 등을 대상으로 지문, 사진, 보호자 정보 등을 경찰청 시스템에 미리 등록해 실종 발생 시 신속하게 신원을 확인할 수 있도록 지원하는 제도다.

이번 캠페인은 아인병원을 방문한 소아청소년과 내원 아동 및 보호자와 아인병원 직장어린이집 아인어린이집 원아들을 대상으로 진행됐다. 미추홀경찰서에서는 실종 발생 시 신속한 발견과 보호자 인계를 돕기 위한 사전지문등록의 중요성을 알리고 현장에서 직접 등록을 지원했다. 또한 어린이들을 위한 경찰 제복 체험 프로그램을 함께 운영하고 풍선을 나눠주며 큰 호응을 얻었다.

또한 오는 25~26일에는 미추홀보건소와 합동으로 치매 노인, 장애인 등 사회적 약자를 대상으로 한 실종 예방 사전지문등록 캠페인을 진행할 예정이다.

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아인병원 관계자는 "아이들의 건강뿐 아니라 안전까지 지킬 수 있는 지역사회 활동에 동참하게 되어 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 지역 유관기관과 협력해 주민들의 안전과 복지 향상을 위한 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com