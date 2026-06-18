스마트폰 바코드 스캔으로 약품 정보 글자·음성·수어 영상으로 확인 가능…동아제약, '의약외품 모바일 간편검색서비스' 49개 품목에 우선 도입

식품의약품안전처의 '식의약 규제혁신 2.0' 디지털 안전관리 혁신의 일환으로 도입된 '의약외품 모바일 간편검색서비스'는 스마트폰을 이용해 일상에서 자주 쓰는 마스크, 생리대, 구강청결제, 탈모 방지제 같은 의약외품의 핵심 정보를 현장에서 즉시 확인할 수 있도록 한 것이다. 글씨가 작아 제품 정보를 읽기 힘든 노년층이나 시·청각 장애를 가진 소비자들이 의약외품을 오남용 없이 안전하게 사용할 수 있게 한 것.
이와 관련 동아제약은 최근 스마트폰 바코드 스캔을 통해 제품의 주요 안전정보를 확인할 수 있는 '의약외품 모바일 간편검색서비스'를 자사 주요 제품에 적용해 정보 취약계층의 접근성을 강화했다.
스마트폰으로 '의약품안전나라' 홈페이지에 접속한 뒤 '바코드 검색' 버튼을 눌러 제품의 바코드를 스캔하면 된다. 전용 앱을 설치하면 더욱 편리하게 이용할 수 있으며, 해당 품목의 제품명, 제조·수입업소, 효능·효과, 용법·용량, 사용 시 주의사항 등을 글자와 음성, 수어 영상으로 확인할 수 있다.
동아제약은 피로회복제 '박카스'를 비롯해 여성용품 '템포', 구강청결제 '가그린' 등 국민들이 일상에서 가장 자주 접하는 49개 주요 의약외품 품목에 이 서비스를 우선 도입했다.
동아제약 관계자는 "서비스 적용 제품을 지속적으로 확대해 모든 소비자가 안심하고 자사 제품을 사용할 수 있는 환경을 만들겠다"고 전했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com