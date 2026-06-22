"너무 선정적"…월드컵 패션 논란 여성 정치인 "떼어낼 수 없잖아" 응수

사진출처=산드라 쿠에바스 X

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[스포츠조선 장종호 기자] 2026 북중미월드컵이 한창인 가운데 멕시코의 전직 여성 시장이 응원 현장에서 입은 의상이 논란을 불러일으켰다.

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더 선 등 외신들에 따르면 멕시코 수도 멕시코시티 중심 지역인 쿠아우테목의 전 시장인 산드라 쿠에바스(40)는 최근 멕시코 대표팀의 월드컵 경기를 응원하는 모습이 SNS에서 화제다.

온라인에 공개된 사진을 보면 쿠에바스는 흰색 민소매 상의를 착용한 채 멕시코 대표팀 유니폼을 허리에 묶고 응원에 나선 모습이었다. 특히 가는 끈과 함께 깊게 파인 상의가 화제가 되면서 외모와 복장을 둘러싼 각종 댓글이 이어졌다.

네티즌들은 "멕시코 정치인 망신이다", "부적절한 옷차림" 등 비판적 반응과 "옷을 벗은 것도 아닌데 지적할 필요 있나", "화끈한 응원" 등 상반된 반응을 내놓고 있다.

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논란이 커지자 쿠에바스는 직접 입장을 밝혔다. 그녀는 "어쩌겠느냐. 떼어낼 수도 없는 것 아니냐"고 농담 섞인 반응을 보인 뒤 "이를 공격으로 받아들이지 않는다. 그렇게 생각하는 사람들도 있을 수 있을 뿐이다. 하지만 우리 멕시코 사람들은 원래 이런 면이 있다"고 말했다.

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쿠에바스는 2021년 10월부터 2024년 3월까지 쿠아우테목 시장을 지냈으며, 현재는 정치단체 '멕시코 누에보(Mexico Nuevo)'에서 활동하고 있는 것으로 알려졌다.

한편 멕시코 대표팀은 조별리그에서 남아프리카공화국을 2대0으로 꺾은 데 이어 우리나라를 상대로도 1대0 승리를 거두며 2연승을 기록했다. 이로써 멕시코는 조 1위를 확정하고 일찌감치 16강 진출권을 확보했다. 멕시코는 체코와 조별리그 최종전을 남겨두고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com