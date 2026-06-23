"손 넣어 만져보세요"…日에서도 종이상자 쓴 여성, 신체 접촉 유도 적발

사진출처=닛폰TV

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[스포츠조선 장종호 기자] 일본 도쿄 번화가에서 행인들에게 여성의 가슴을 만지도록 유도한 뒤 이를 촬영해 SNS에 게시한 남녀 3명이 경찰에 체포됐다.

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닛폰TV 등 일본 매체들에 따르면 경찰은 최근 27세 여성과 남성 2명(37, 31세) 등 총 3명을 공공질서 위반 등의 혐의로 검찰에 송치했다.

이들은 최근 도쿄 시부야구 거리에서 행인 약 40명을 상대로 부적절한 신체 접촉을 유도하고 그 장면을 촬영한 것으로 드러났다.

체포된 여성은 얼굴을 가리고 상반신까지 골판지 상자를 뒤집어쓴 채 행인들에게 다가갔다. 안에는 가슴 부위가 드러난 옷을 입은 상태였다. 이어 일행 중 한 남성이 지나가는 시민들에게 "상자 안에는 무엇이 있을까요?"라는 취지로 말을 걸며 참여를 유도한 것으로 조사됐다.

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행인들이 상자 안에 있는 여성의 가슴을 만지는 모습은 또 다른 남성이 촬영했으며, 이후 해당 영상은 SNS에 게시된 것으로 알려졌다.

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수사 당국은 이들이 촬영한 영상이 온라인에서 큰 관심을 끌면서 광고 수익과 조회수 수익 등을 통해 약 200만엔(약 1900만 원)의 수익을 올린 것으로 보고 있다.

조사 과정에서 이들은 혐의를 인정한 것으로 전해졌다. 경찰 조사에서 이들은 "화제가 되면 더 많은 수익을 올릴 것으로 생각했다"는 취지로 진술했다.

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일본에서는 최근 SNS 조회수와 수익 창출을 목적으로 한 자극적 콘텐츠가 사회 문제로 떠오르고 있다. 현지에서는 공공장소에서의 부적절한 촬영과 타인에게 불쾌감을 주는 이른바 '바이럴 콘텐츠'에 대한 규제를 강화해야 한다는 목소리가 나오고 있다.

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한편 이에 앞서 우리나라에서도 유사한 사건이 있었다.

지난 2023년 서울 마포구 홍대 일대와 강남구 압구정동 일대에서 상의 대신 종이상자를 걸치고 행인들에게 자신의 신체를 만지도록 유도한 20대 여성과 이를 도운 남성 2명이 재판에 넘겨진 바 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com