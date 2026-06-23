이번엔 순직 해군 유가족에게 장학금 10억 기부…현대백화점그룹, 육·해·공 3군에 총 40억 지원

◇지난 22일, 충청남도 계룡시 해군본부 무궁화회관에서 진행된 '바다사랑 해군장학재단 장학기금' 기증식에 참석한 박홍진 현대그린푸드 사장(왼쪽)과 김경률 해군참모총장. 사진제공=현대백화점그룹

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제복 공무원 유가족을 위한 지원을 이어온 현대백화점그룹이 육·해·공 3군 순직 장병 유가족들을 대상으로 총 40억원 규모의 기금을 지원하게 됐다.

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현대백화점그룹은 지난 22일 충청남도 계룡시 해군본부 무궁화회관에서 박홍진 현대그린푸드 사장, 김경률 해군참모총장을 비롯해 현대백화점그룹과 해군본부 관계자들이 참석한 가운데, 해군과 함께 '바다사랑 해군장학재단 장학기금' 기증식을 진행했다. 임무 수행 중 순직한 해군 장병 유가족들에게 오는 2035년까지 10년간 매년 1억원씩 장학기금 총 10억원을 해군에 전달할 예정이다. 해당 기금은 임무 중 순직한 해군 장병 유가족의 장학금과 미래 해군 인재 양성 기금으로 사용될 예정이다.

현대백화점그룹은 지난 2023년부터 임무 수행 중 순직한 육군 장병 자녀를 위한 '위국헌신 전우사랑 기금'을 매년 2억원씩 기증하고 있으며, 올해부터는 순직 공군 장병 유가족을 위한 '하늘사랑장학재단 장학기금'도 매년 1억원씩 기부하고 있다. 또한 지난 2008년부터 지난해까지 순직·공상 소방관 자녀 788명에게 총 27억 3200만원의 장학금을 지원했다. 2011년부터는 순직·공상 경찰관 자녀 2677명을 대상으로도 장학금을 지원해오며 지난해까지 총 49억 7000만원을 전달했다.

박홍진 현대그린푸드 사장은 "이번 기증식을 계기로 우리 그룹이 국가와 국민의 안전을 위해 공무 수행 중 순직한 육·해·공군 3군 장병 유가족을 모두 지원할 수 있게 돼 매우 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 국군 장병과 경찰관, 소방관 등 제복 공무원들의 숭고한 희생을 기리고, 유가족들에게 작은 정성을 전하는 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위한 노력을 이어나갈 것"이라고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com