"치아교정기 착용 늘었지만 33%만 전용 세정제 사용"…폴리덴트, 표면·틈새 관리 '폴리덴트5분퀵파워클린' 선보여

과거 청소년층 중심이었던 교정 시장이 전 연령대로 확대되고 있다.

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투명 교정 장치의 발전과 외모를 가꾸는 중장년층이 증가하면서 성인 교정 인구의 비중이 지속적으로 늘어나는 추세다.

글로벌 시장조사기관인 스트레이츠 리서치(Straits Research)에 따르면, 2026년 전 세계 치과 교정 시장 규모는 약 93억 7000만 달러로 평가되는데, 2034년까지의 연평균 14.02%의 성장률을 기록할 것으로 전망된다.

치아 교정기 착용 인구는 증가하는 반면, 전용 세정제를 통한 위생 관리 실천율은 낮은 것으로 나타났다. 실제 교정기 착용자를 대상으로 진행한 소비자 조사에 따르면 전체 응답자의 63%는 교정기 세정제에 대해 알고 있다고 답했지만 현재 세정제를 사용하고 있다고 답한 비율은 33%에 그쳤다.

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교정장치는 입안에서 장시간 착용하는 만큼 음식물 찌꺼기와 침착물, 세균 등이 쉽게 축적될 수 있다. 실제로 인체적용시험 결과에 따르면, 교정기 착용자의 66.7%에서 구강 내 미생물(곰팡이균)이 발견된 것으로 나타났다. 그만큼 평상시 위생 관리가 매우 중요한데 잘못된 방법으로 세정하는 경우 교정장치에 흡집이 나거나 손상, 변형될 위험이 높다. 특히 일반 치아와 동일하게 치약으로 칫솔질을 하게 되면 표면이 긁히면서 박테리아가 증식하는 원인이 되기 때문에 주의해야 한다.

◇'폴리덴트5분퀵파워클린'. 사진제공=헤일리온

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이와 관련 헤일리온의 의치세정제 브랜드 폴리덴트가 치아교정기 사용자 전용 세정제 신제품 '폴리덴트5분퀵파워클린'을 선보였다. 교정장치에 특화된 세정 솔루션으로, 물리적으로 닦기 어려운 교정기 표면과 틈새까지 효과적으로 관리할 수 있도록 개발됐다. 교정장치 표면과 틈새를 손상 없이 세정할 수 있도록 설계됐으며, 간편한 담금 세정 방식으로 사용 편의성을 높였다는 설명이다. 작은 틈새까지 세정이 가능한 '액티브 파워 버블' 기술을 적용해 세균(구취유발균, 구내염유발균)과 곰팡이균(Candidas albicans)을 99.9% 제거하는 동시에 미세한 버블이 장치에 찌든 얼룩과 세균성 플라그, 각종 이물질까지 제거해준다.

하루 한 번, 미온수 150ml에 '폴리덴트5분퀵파워클린' 1정을 넣고 교정기를 5분간 물에 담가두었다가 흐르는 물에 가볍게 솔질하며 헹궈주면 표면 손상 걱정 없이 간편하게 세정할 수 있다.

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폴리덴트 관계자는 "치아 교정장치 사용자가 늘어나면서 장치 세정에 대한 관심도 높아지고 있지만 여전히 많은 소비자가 물로만 헹구거나 일반 치약으로 세척하는 등 잘못된 방법으로 장치를 관리하는 경우가 많다"며 "'폴리덴트5분퀵파워클린'은 교정장치를 보다 위생적이고 편리하게 관리할 수 있도록 돕는 전용 세정제로, 올바른 교정기 관리 문화를 확산하는 데 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com