출시 1년 만에 누적 판매량 3500만 캔 돌파 '얼박사'…칼로리 부담 낮춘 제로도 석달만에 600만캔 넘게 팔려

◇'얼박사'. 사진제공=동아제약

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지난해 6월 모디슈머 트렌드를 반영해 선보인 동아제약 '얼박사'가 출시 1년 만에 누적 판매량 3500만 캔을 돌파했다.

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얼음컵에 박카스와 사이다를 취향껏 넣고 골고루 섞어 먹는 DIY 음료를 기반으로 개발된 얼박사는 타우린 1500㎎과 비타민 B군 3종을 함유해 활력 충전과 집중력 향상을 고려한 제품이다.

지난해 1학기 기말고사 시즌을 앞두고 선보인 얼박사 GS25 매장 판매 기준 출시 한 달 만에 누적 판매량 100만 캔을 돌파했으며, 두 달 만에 250만 캔을 넘어 GS25 음료 카테고리 매출 1위에 오른 바 있다.

이는 소비자 편의성과 가격 경쟁력을 동시에 확보한 점이 주효했다는 분석이다. 얼박사는 완제품 형태로 출시돼 소비자가 직접 제조하는 기존 레시피 대비 최대 32% 저렴하게 즐길 수 있으며, 간편하게 구매하고 음용할 수 있다는 장점으로 높은 호응을 얻었다. 또한 2030 소비자와의 적극적인 소통을 기반으로 다양한 마케팅 활동을 전개하며 '대세 에너지드링크'로서 입지를 강화했다.

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최근에는 슈거 제로 트렌드를 반영한 '얼박사 제로'를 연이어 출시하며 라인업 확장에 나섰다. 한 캔당 10kcal로 칼로리 부담을 낮추고 설탕을 첨가하지 않은 얼박사 제로는 올해 3월 출시 이후 현재까지 누적 판매량 600만 캔을 돌파했다.

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동아제약 관계자는 "얼박사가 출시 1년 만에 3500만 캔 판매를 기록할 수 있었던 것은 소비자들의 성원 덕분"이라며 "타우린을 함유한 얼박사 제품들이 일상에 지친 소비자들에게 활력을 제공하고, 다양한 라이프스타일에 맞는 음용 문화를 제안하는 브랜드로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

한편 올해 출시 63주년을 맞은 박카스는 지난해까지 누적 판매량 242억 병을 기록하며 250억 병 돌파를 눈앞에 두고 있다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com