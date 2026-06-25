LG전자, 32형 4K 이동식 스크린 'LG 스탠바이미 2 맥스' 출시

제공=LG전자

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LG전자가 32형 대화면과 4K UHD 화질을 갖춘 이동식 스크린 신제품 'LG 스탠바이미 2 맥스'를 선보이며 이동식 스크린 시장 공략을 강화한다.

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이번 신제품은 기존 스탠바이미 사용자들의 의견을 적극 반영해 화면 크기와 화질을 대폭 개선한 것이 특징이다.

LG 스탠바이미 2 맥스는 기존 27형 모델보다 약 40% 커진 32형 터치 디스플레이를 탑재했으며, 4K UHD 해상도를 지원해 더욱 선명한 화질을 제공한다.

음향 성능도 한층 강화됐다.

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11.1.2채널 입체 음향 시스템을 적용해 별도의 스피커 없이도 풍부한 사운드를 구현하며, 3세대 알파8 AI 프로세서를 탑재해 영상과 사운드를 분석, 보정해 콘텐츠에 최적화한 화면과 서라운드 사운드를 선사한다.

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특히 AI 슈퍼 업스케일링 4K 기능을 통해 저해상도 콘텐츠도 4K 수준의 화질로 감상할 수 있도록 지원한다.

또한 돌비 비전과 돌비 애트모스를 지원해 몰입감 높은 시청 경험을 제공한다.

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콘텐츠 서비스 측면에서는 글로벌 FAST 서비스인 LG 채널과 함께 스탠바이미 시리즈 최초로 아트 콘텐츠 서비스 'LG 갤러리플러스'를 탑재했다.

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이동성과 사용 편의성도 강화됐다.

내장 배터리 용량을 144Wh로 확대해 전원 연결 없이 최대 4시간 30분까지 사용할 수 있으며, 화면부를 버튼 하나로 손쉽게 스탠드에서 분리해 태블릿처럼 활용할 수 있다.

원클릭 스탠드와 스트랩 액세서리를 활용하면 가로, 세로 화면 전환은 물론 벽걸이 액자나 시계 형태로도 사용할 수 있다.

연결성 역시 향상되어, 전용 스마트캠을 연결하면 카카오톡 영상통화와 콘텐츠 전송, 원격 제어 기능을 제공하는 'LG 버디' 서비스를 이용할 수 있으며, USB 포트를 4개로 늘려 다양한 기기 연결을 지원한다.

또한 와이파이 6를 적용해 다수의 기기가 연결된 환경에서도 안정적인 네트워크 성능을 제공한다.

'이동식스크린'의 대명사가 된 LG 스탠바이미는 2021년 출시 당시부터 완판을 이어가며 화제가 된 베스트셀러이자, 지난해에도 국내에서만 3분에 1대씩 판매된 스테디셀러다.

LG전자디스플레이 관계자는"고객의 목소리를 담아 또 한번 새로워진 LG 스탠바이미2 맥스의 모방 할 수 없는 혁신성과 편리함으로 이동식 스크린시장의 주도권을 더욱 강화 할 것"이라고 말했다.