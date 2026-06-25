오설록, 제주 산지형 복합 티 공간 ‘티하우스 티팩토리점’ 오픈

제공=오설록

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오설록이 제주 차밭과 티팩토리가 맞닿은 산지에 새로운 복합 티 문화 공간인 오설록 티하우스 티팩토리점을 열고 제주 차 문화 체험 확대에 나선다.

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티하우스 티팩토리점은 차가 재배되고 생산되는 현장과 고객의 차 경험을 연결하는 새로운 티 데스티네이션이다.

주변 자연 환경과 조화를 이루는 절제된 건축 디자인과 넓은 통창을 통해 제주 차밭과 자연 경관을 감상하며 차를 즐길 수 있는 것이 특징이다.

오설록은 이번 공간을 통해 찻잎의 재배부터 차가 완성되기까지의 여정을 생동감 있게 선보여, 방문객들은 단순히 차를 마시는 것을 넘어 차가 만들어지는 여정을 직접 경험할 수 있다.

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제주산 찻잎을 활용한 다양한 시그니처 메뉴도 선보인다.

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제주 말차와 호지차를 활용해 젤라토로 재해석한 '티 젤라토' 4종을 비롯해 진한 말차 쉐이크 위에 달콤한 말차 젤라토를 올린 '말차오프레도' 등을 만나볼 수 있다.

오설록은 이를 통해 제주 차의 풍미를 현대적이고 색다른 방식으로 전달한다는 계획이다.

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오설록은 티하우스 티팩토리점 개점을 시작으로 제주 산지 기반의 차 체험 콘텐츠를 지속 확대할 예정이다.

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오는 7월 말에는 차 문화를 보다 깊이 있게 경험할 수 있는 티라이브러리 공간을 선보이고, 일반 고객을 대상으로 한 티팩토리 투어 프로그램도 운영할 계획이다.

티하우스 티팩토리점은 향후 티라이브러리와 티팩토리 투어 등 다양한 차 문화 프로그램으로 이어지는 출발점 역할을 맡게 된다.

오설록 관계자는 "티하우스 티팩토리점은 차를 마시는 경험을 넘어 차가 만들어지는 여정을 연결하는 공간"이라며 "제주 자연과 차 문화가 어우러진 새로운 티 경험을 지속적으로 선보여 나갈 것"이라고 말했다.

한편 오설록은 지난 4일 티하우스 티팩토리점 오픈을 기념해 아디다스 코리아와 협업한 러닝 프로그램을 진행했으며, 행사에 참여한 러닝 크루들은 신규 매장과 특화 메뉴에 높은 관심을 보이며 긍정적인 반응을 나타냈다.