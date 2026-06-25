매일유업, 무카페인 커피 대체음료 ‘바리스타룰스 오르조 블랙’ 인기

제공=매일유업

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카페인 섭취를 줄이려는 소비자가 늘면서 디카페인 음료 시장이 빠르게 성장하는 가운데, 이제는 카페인이 전혀 없는 '무카페인' 음료에 대한 관심도 높아지고 있다.

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이에 따라 커피의 풍미는 유지하면서도 카페인 부담을 없앤 대체 음료가 새로운 트렌드로 주목받고 있다.

이러한 흐름 속에서 매일유업은 무카페인 커피 대체음료 신제품 '바리스타룰스 오르조 블랙'을 선보이며 소비자들의 호응을 얻고 있다.

오르조는 커피콩 대신 볶은 보리를 곱게 갈아 에스프레소처럼 진하게 추출한 음료로, 이탈리아에서는 오랫동안 커피 대체 음료로 사랑받아 왔다.

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매일유업은 이러한 오르조를 한국 소비자들의 입맛에 맞게 재해석해 신제품을 개발했다.

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유럽산 보리를 비롯해 치커리, 호밀, 맥아 등 100% 식물성 원료를 사용했고, 바리스타룰스만의 다크 로스팅 기술과 독자적인 배합 레시피를 적용해 고소하면서도 깔끔한 풍미와 묵직한 바디감을 구현했다는 설명이다.

건강을 고려한 제품 설계도 눈길을 끈다.

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곡물 유래 식물성 원료를 기반으로 제조됐으며, 100kcal당 6g 이상의 식이섬유를 함유했으며, 350mL 제품 기준 열량은 15kcal, 당류는 0.7g에 불과해 가벼운 식단을 선호하는 소비자들도 부담 없이 즐길 수 있다.

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기존 오르조 제품이 주로 분말 형태로 물에 타서 마셔야 했던 것과 달리, 이번 신제품은 별도 조리 없이 바로 마실 수 있는 RTD(Ready To Drink) 형태로 출시됐다.

실온 보관이 가능하며, 1L 대용량 제품과 350mL 휴대용 제품 두 가지 용량으로 선보여 소비자 선택의 폭을 넓혔다.

지난 5월 말 출시 직후 초도 생산 물량이 모두 소진되며 품절을 기록했다.

업계에서는 커피 맛은 즐기고 싶지만 카페인은 피하고자 하는 소비자들의 수요가 예상보다 크다는 점을 보여준 사례로 평가하고 있다.

환경을 고려한 친환경 패키지로 1L 제품에는 정부 인증 녹색인증 라벨을 적용했으며, 350mL 제품에는 라벨프리 투명용기(PET)를 적용해 플라스틱 사용량을 줄이고 분리배출 편의성을 높였다.

매일유업 관계자는 "최근 디카페인을 넘어 무카페인 음료에 대한 관심이 확대되고 있다"며 "엄선한 곡물 원료와 다크 로스팅 공법을 통해 깊은 풍미를 구현한 오르조 블랙이 "앞으로도 무카페인 음료 시장을 선도하는 대표 제품으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.