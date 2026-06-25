피죤, 세정제 브랜드 ‘무균무때’ 리뉴얼...‘무때ZERO’로 새 출발

제공=피죤

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생활용품 전문기업 피죤이 세정제 브랜드 '무균무때'를 '무때ZERO'로 리뉴얼하고, 신제품 '무때ZERO 욕실용'과 '무때ZERO 주방용'을 출시했다고 밝혔다.

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이번 리뉴얼은 기존 무균무때가 보유한 세정 기술력과 브랜드 인지도를 유지하면서도 제품의 기능과 역할을 소비자들이 보다 쉽게 이해할 수 있도록 브랜드 체계를 재정비한 것이 핵심이다.

새 브랜드명인 '무때ZERO'는 욕실 물때와 주방 기름때 등 생활 속 각종 오염을 제거하는 제품 특성을 직관적으로 표현하고, 세정 전문 브랜드 이미지를 강화하기 위해 도입됐다.

새롭게 출시된 무때ZERO 욕실용과 주방용은 리뉴얼을 통해 세정력을 강화했으며, 락스 성분 무첨가 처방을 적용하여 자극적인 냄새 부담 없이 사용할 수 있는 것이 특징이다.

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풍성하고 밀착력 있는 거품이 오염 부위에 오래 머물러 쉽게 흘러내리지 않으며, 손이 닿기 어려운 틈새의 오염까지 효과적으로 세정할 수 있도록 설계됐다.

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'무때ZERO 욕실용'은 욕실 물때의 주요 원인인 칼슘과 마그네슘 성분 제거에 도움을 준다.

베이킹소다 성분을 함유해 각종 찌든 때 세정력을 강화했으며, 악취 원인 제거와 함께 허브향을 더해 청소 후 쾌적한 환경을 유지할 수 있고 세면대와 욕조, 변기, 타일 등 욕실 전반에 사용할 수 있다.

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'무때ZERO 주방용'은 워싱소다 성분을 함유해 주방의 기름때 제거에 효과적이며, 베이킹소다 성분을 더해 음식물 찌든 때 제거에도 도움을 준다.

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여기에 레몬향을 적용해 청소 후 상쾌한 주방 환경을 조성할 수 있도록 했다.

피죤은 이번 브랜드 리뉴얼을 계기로 세정 전문 브랜드로서의 정체성을 더욱 강화하고, 소비자들의 다양한 청소 환경에 맞춘 제품군을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.