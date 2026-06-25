LG전자, 김제에 복합문화공간 ‘죽산모락’ 조성...스마트코티지 활용한 지역 상생 모델 주목

제공=LG전자

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LG전자가 전북 김제시 죽산면에 지역 청년 창업가 모임인 '오후협동조합'과 협력해 복합 문화공간 '죽산모락'을 조성하며 새로운 체류형 관광 및 지역 상생 모델을 선보였다.

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죽산모락은 방문객들이 LG전자의 스마트코티지를 숙소로 이용하며 김제평야의 탁 트인 '지평선 뷰'를 감상하고, 지역 특산물과 연계된 양조, 제빵 체험 등 다양한 문화 프로그램을 경험할 수 있도록 기획된 공간이다.

특히 '5도2촌' 생활 방식과 워케이션 트렌드에 관심이 높은 소비자뿐 아니라 관광, 레저 사업을 계획하는 B2B 사업자들로부터 많은 관심을 받고 있다.

죽산모락에는 LG전자의 스마트코티지 단층형 모델 '모노'와 복층형 모델 '듀오'가 각각 2채씩 설치됐다.

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모노는 거실과 침실, 주방, 욕실 등 생활에 필요한 공간을 한 층에 효율적으로 배치한 구조이며, 듀오는 1층에 거실과 주방, 욕실을 배치하고 2층을 침실 공간으로 구성해 공간 활용도를 높였다.

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두 모델 모두 LG전자의 프리미엄 AI 가전을 갖춘 것이 특징이다.

냉장고와 빌트인 인덕션, 광파오븐, 식기세척기, 워시타워, 스탠바이미 등을 탑재해 방문객들에게 편리한 숙박 환경을 제공한다.

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스마트코티지는 모듈러 주택 방식으로 제작돼 공사 기간을 크게 단축할 수 있다는 장점도 갖고 있어 이에 따라 빠른 사업화를 원하는 B2B 고객에 좋은 선택지가 될 수 있다.

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또한 씽큐 앱을 통해 가전제품과 IoT 기기, 냉난방 공조 장치를 통합 제어할 수 있으며, 높은 에너지 효율을 바탕으로 관리 비용 절감 효과도 기대할 수 있다.

죽산모락에 설치된 모노 플러스(태양광 패널 설치 모델) 26의 경우, 에너지 자립률 120% 이상을 달성해 모든 국내 프리패브 방식 건축물 중 최초로 한국에너지공단에서 부여하는 제로에너지건축물 인증 중 최고 등급인 'ZEB 플러스(Plus)'를 획득했다.

이 인증은 건물에 설치된 태양광 발전 시스템으로 생산하는 에너지 생산량이 한국에너지공단이 산정한 에너지 소비량 기준을 넘어선다는 의미다.