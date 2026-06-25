JW중외제약, 술자리 전 ‘톡’ 짜 먹는 숙취 해소 젤리 스틱 ‘가네톡톡’ 출시

제공=JW중외제약

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JW중외제약이 간편한 섭취와 차별화된 기능성을 갖춘 숙취해소 젤리 스틱 신제품 '가네톡톡 숙취해소 스틱'을 선보였다.

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이번 제품은 간 질환 보조치료제로 오랜 기간 사랑받아 온 '가네톡'의 연구 노하우를 기반으로 개발됐다.

음주 후 숙취를 관리하는 기존 방식에서 벗어나, 술자리 전이나 음주 중 간편하게 섭취해 다음 날 컨디션 관리에 도움을 줄 수 있도록 설계한 것이 특징이다.

가네톡톡은 기존 액상형 숙취 제품의 부담 요소로 꼽히던 쓴맛과 불편한 섭취 방식을 개선해, 상큼하고 달콤한 포도맛 젤리 형태로 제작해 남녀 누구나 부담 없이 즐길 수 있도록 했다.

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또한 슬림한 크기로 휴대성이 뛰어나고 특히 물 없이 바로 짜 먹는 스틱 타입으로, 술자리 이동 중이나 모임 시작 전에도 간편하게 섭취할 수 있다.

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핵심 성분인 '새싹보리추출농축액 등 복합물'을 1포당 2,000mg 함유했고, 밀크씨슬추출물분말을 비롯해 에너지 대사와 활력 증진을 돕는 L-아르지닌, 피로 회복에 도움을 주는 타우린과 비타민B군 등도 세심하게 배합했다.

또한 식품의약품안전처 기준을 충족한 기능성 표시제 식품으로, 인체 적용 시험을 통해 숙취해소 관련 기능성을 확인해 소비자가 객관적인 근거를 바탕으로 제품을 선택할 수 있도록 했다.

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JW중외제약 관계자는 "바쁜 현대인들이 잦은 술자리 속에서도 간편하게 건강을 관리할 수 있도록 섭취 편의성과 기능성을 모두 고려해 제품을 개발했다"며 "앞으로 소비자 접점을 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.