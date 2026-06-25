폭염 속 자전거 안전수칙…수분 보충·장비 점검 필수

경륜을 시행하며 자전거 이용문화 확산에 힘쓰는 경륜경정총괄본부가 여름철 무더위 속 안전한 자전거 이용 수칙을 전했다. 사진제공=국민체육진흥공단

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경륜을 시행하며 건전한 자전거 이용문화 확산과 생활체육 활성화에 힘쓰고 있는 서울올림픽기념국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부가 연일 이어지는 무더위 속 안전한 자전거 이용을 위한 생활 수칙을 소개했다.

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한낮 시간대는 피하고 운동 강도는 낮춰야

기온이 가장 높은 낮 시간대보다는 비교적 선선한 오전이나 늦은 오후를 이용하는 것이 좋다. 폭염특보가 발효된 날에는 평소보다 운동 시간과 거리를 줄이고 무리한 라이딩은 자제해야 한다.

통풍이 잘되는 복장과 안전장비 착용은 필수

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땀 배출이 원활한 기능성 의류를 착용하고, 헬멧과 선글라스 등 안전장비를 반드시 갖춰야 한다. 피부 보호를 위해 자외선 차단제를 바르는 것도 도움이 된다.

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갈증을 느끼기 전에 수분 보충해야

더운 날씨에 자전거를 타면 많은 양의 땀을 흘리게 된다. 갈증을 느낄 때까지 기다리지 말고 물이나 이온 음료를 조금씩 자주 마시는 것이 좋다. 휴식은 그늘이나 실내 등 시원한 곳에서 취하고, 얼음 수건 등을 활용해 체온을 낮추는 것도 도움이 된다.

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출발 전 자전거 상태 점검도 중요

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고온 환경에서는 타이어 내부 공기압이 상승할 수 있어 출발 전 적정 공기압을 확인하는 것이 필요하다. 브레이크와 체인 상태를 점검하고, 빗길이나 젖은 노면에서는 평소보다 속도를 줄여 안전거리를 충분히 확보해야 한다.

운동 후 회복 관리도 잊지 말아야

라이딩을 마친 뒤에는 시원한 물로 체온을 낮추고 충분한 수분과 영양을 섭취해야 한다. 단백질과 탄수화물을 함께 섭취하면 피로 해소와 근육 회복에 도움이 된다.

경륜경정총괄본부 관계자는 "자전거는 남녀노소 누구나 쉽게 즐길 수 있는 대표적인 생활체육"이라며 "무더위가 이어지는 여름철에는 안전을 최우선으로 생각하고 충분한 휴식과 수분 섭취, 장비 점검을 통해 건강하고 안전한 자전거 이용 문화를 만들어 가길 바란다"고 전했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com