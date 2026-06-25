김우겸 슈퍼특선 합류…30기 돌풍에 후반기 경륜 판도 변화

특선급 선수들이 경주를 시작하기 위해 출발대 위에 서있다. 사진제공=국민체육진흥공단

Advertisement

Advertisement

2026년 후반기 경륜 판도가 새롭게 짜였다. 최상위 등급인 슈퍼특선(SS)에 김우겸(27기, 김포)이 새롭게 합류한 가운데, 30기 신예 윤명호(진주)와 박제원(충남 개인)이 특선급 S1반으로 수직 상승하며 기존 강자들에게 도전장을 던졌다.

Advertisement

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주) 경륜경정총괄본부가 지난 19일 발표한 하반기 등급 심사 결과에 따르면 등급이 부여된 563명 가운데 승급 79명, 강급 77명 등 총 156명의 등급이 조정됐다. 새 등급은 오는 7월 3일(27회차)부터 적용된다.

김우겸(27기,김포)은 지난해부터 급성장했다. 6월19일 발표한 하반기 등급심사에서 당당히 슈퍼특선에 올랐다. 사진제공=국민체육진흥공단

김우겸, 생애 첫 슈퍼특선…김포팀 수적 우위

이번 등급 조정의 최대 화제는 단연 슈퍼특선이다. 상반기 슈퍼특선이었던 양승원(22기, 청주)이 자리를 내준 가운데 정종진(20기, 김포), 임채빈(25기, 수성), 류재열(19기, 수성), 공태민(24기, 김포)은 자리를 지켰고, 김우겸이 처음으로 최고 등급에 이름을 올렸다.

Advertisement

김우겸은 상반기 23경기에서 승률 52%, 연대율 74%를 기록했고, 올해 스피드온배 준우승을 차지하며 존재감을 드러냈다. 순간 판단력과 순발력이 뛰어나고 선행 승부도 위력적이라는 평가를 받는다. 팀 선배 정종진과 경기 스타일이 닮았으며, 경기 운영의 세밀함까지 더해진다면 수도권을 대표하는 차세대 강자로 성장할 것이라는 전망이다.

Advertisement

김우겸의 합류로 김포팀은 정종진, 공태민, 김우겸 등 슈퍼특선 3명을 보유하게 됐다. 류재열과 임채빈이 버티는 수성팀보다 수적으로 앞서면서 하반기 팀 대결 구도에도 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보인다.

윤명호(30기, 진주) 사진제공=국민체육진흥공단

김우겸보다 더 뜨거운 30기 돌풍

Advertisement

경륜팬들의 관심은 최상위권 못지않게 30기 신예들에게도 쏠린다. 그 중심에는 윤명호와 박제원이 있다. 두 선수는 데뷔 첫 시즌부터 기대 이상의 활약을 펼치며 단숨에 특선급 S1 등급까지 치고 올라왔다. 같은 특선급이라도 S1은 S3보다 상대적으로 유리한 대진 편성을 받을 수 있어 빠르게 상위권에 안착할 가능성이 크다.

Advertisement

현재 특선급은 정종진과 임채빈 중심의 구도가 이어지고 있다. 그러나 윤명호와 박제원은 기존 질서에 정면으로 맞설 공격성과 패기를 갖춘 신예들이다. 특히 윤명호는 연대 세력이 약한 상황에서도 과감한 선행 승부를 펼치는 스타일이고, 박제원 역시 우수급 시절부터 자신의 경기 운영을 고수하며 강한 승부욕을 보여왔다. 경험은 부족하지만 적응을 마친다면 기존 상위권을 위협할 잠재력이 충분하다는 평가다.

박제원(30기, 충남 개인) 사진제공=국민체육진흥공단

"승급은 고전, 강급은 선전"…후반기 숨은 변수

경륜계에는 오래전부터 "승급은 고전, 강급은 선전"이라는 말이 있다. 상위 등급으로 올라간 선수들은 기량 차이와 적응 문제로 어려움을 겪는 반면, 강급 선수들은 전력 우위를 앞세워 빠르게 경쟁력을 회복하는 경우가 많기 때문이다. 이번 등급 심사에서는 S급에서 A급으로 29명, A급에서 B급으로 48명이 강급됐다.

전문가들은 강급 선수 가운데 선행과 젖히기 능력을 갖춘 자력형 선수들을 눈여겨볼 필요가 있다고 조언한다. 강급 직후 전력 우위를 바탕으로 꾸준한 성적을 낼 가능성이 높기 때문이다. 반면 마크·추입형 선수들은 기대만큼 강급 효과를 누리지 못하는 사례도 적지 않다. 부상이나 컨디션 난조를 겪었던 선수들은 몸 상태 회복 여부도 중요한 변수다.

승급 선수 가운데서는 노련한 마크형 선수와 성장 가능성이 큰 30기 신예들이 관심 대상으로 꼽힌다. 특히 30기 선수들은 시간이 흐를수록 특선급까지 빠르게 치고 올라갈 가능성이 크다.

예상지 최강경륜의 박창현 발행인은 "등급 심사는 단순한 숫자의 변화가 아니다. 김우겸의 슈퍼특선 합류와 강급 선수들의 반등, 30기 신예들의 성장 가능성이 맞물리면서 하반기 경륜은 더욱 흥미롭게 전개될 것"이라고 전망했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com