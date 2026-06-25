[경마] 한국마사회, 렛츠런파크 서울에 '말마프렌즈 스토어' 정식 개장

말마프렌즈 스토어 전경. 사진제공=한국마사회

말마프렌즈 스토어 판매 굿즈. 사진제공=한국마사회

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한국마사회(회장 우희종)가 공식 캐릭터 '말마(MALMA)'를 활용한 굿즈샵 '말마프렌즈 스토어(MALMA FRIENDS)'를 렛츠런파크 서울 해피빌 관람대 1층에 정식 개장했다고 밝혔다.

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지난 20일 문을 연 말마프렌즈 스토어는 개장 첫 주말부터 가족 단위 방문객들의 발길이 이어지며 새로운 명소로 주목받고 있다. 앞서 14일 임시 개장 당시에도 500여 명이 다녀가는 등 높은 관심을 모았다.

매장은 말마프렌즈의 대표 색상인 노란색을 중심으로 꾸며졌으며, 입구의 대형 말마 조형물과 내부 대형 거울은 인기 포토존으로 자리 잡았다.

매장에서는 말마프렌즈 캐릭터를 활용한 키링, 인형, 가방, 생활용품을 비롯해 명마 키링, 행운을 상징하는 편자 장식, 마구 패턴 스카프 등 경마를 소재로 한 다양한 상품을 판매한다. 운영 시간은 매주 토·일요일 오전 10시부터 오후 5시 30분까지다.

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한국마사회는 상품 라인업을 지속적으로 확대하고 시즌 한정판 굿즈도 선보일 계획이다.

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'말마프렌즈'는 코로나19 팬데믹 시기 국민들에게 위로와 즐거움을 전하기 위해 개발된 한국마사회의 캐릭터 브랜드다. 은퇴한 경주마 출신 셀럽 '말마'를 중심으로 스타일리스트 '마그니', 매니저 '각설이' 등 캐릭터 세계관을 구축했으며, 굿즈 자판기와 팝업스토어 등을 통해 고객과의 접점을 넓혀왔다.

한국마사회 관계자는 "상품 종류를 꾸준히 늘리고 시즌별 한정판도 선보일 계획"이라며 "말마프렌즈를 통해 렛츠런파크를 찾는 즐거움을 더욱 높여 나가겠다"고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com