[경마] 한국마사회 사회공헌재단, 국민드림마차 지원 대상 확대

2025년 국민드림마차 전달식. 사진제공=한국마사회

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한국마사회 사회공헌재단(이사장 우희종)이 대표 사회공헌사업인 '국민드림마차' 지원 사업을 공모한다.

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국민드림마차는 한국마사회가 2004년부터 농어촌 복지시설에 차량을 지원해 온 사회공헌사업이다. 지난해까지 전국 복지시설에 총 1171대를 지원하며 복지 사각지대의 이동권 확대에 힘써왔다.

올해는 지원 대상을 확대했다. 기존 농어촌 복지시설뿐 아니라 기후·생명·생태 분야의 비영리 공익법인까지 포함해 총 40대의 차량을 지원한다. 농어촌 노인복지시설에는 승합차 25대와 경차 10대 등 35대를, 비영리 공익법인에는 승합차 5대를 배정했다.

공모 접수는 6월 26일부터 7월 10일까지 진행된다. 신청은 한국마사회 사회공헌재단 홈페이지를 통해 온라인으로 가능하며, 자세한 내용은 한국마사회 홈페이지 공지사항과 사회공헌재단 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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우희종 한국마사회 회장은 "올해 국민드림마차 사업은 농어촌 어르신들의 이동 편의를 지원하는 동시에 기후·생명·생태 분야 비영리 공익법인까지 지원 범위를 확대했다"며 "앞으로도 우리 사회 곳곳에 실질적인 도움을 전하며 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com