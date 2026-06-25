[경마] 우희종 한국마사회 회장, 경마 운영 현장 체험…"공정·안전 경마 강화"

순위판정 운영부서에서 일일 운영원 체험을 하는 우희종 회장. 사진제공=한국마사회

심판운영부서를 찾아 직원을 격려중인 우희종 회장(왼쪽) 사진제공=한국마사회

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한국마사회 우희종 회장이 기관 핵심사업인 경마 운영 전반에 대한 이해를 높이고 현장 직원들과 소통하기 위해 경마 시행 전 과정을 직접 체험하는 현장 활동에 나섰다.

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우 회장은 지난 20일 서울 경마개최 운영부서를 찾아 순위판정, 경주편성, 심판, 핸디캡 운영 등 경마 시행의 핵심 업무를 직접 참관했다. 이날 서울 경마 운영체계와 부서별 업무에 대한 설명을 듣고, 현장 근무자들과 함께 도착 순위판정과 경주 편성, 심판·핸디캡 업무를 체험하며 운영 과정을 점검했다.

이번 활동은 경마 운영 전반에 대한 이해를 높이는 한편 공정한 경마 시행과 안전관리 현황을 살피고, 현장 직원들의 의견을 청취하기 위해 마련됐다.

한국마사회는 이번 참관을 시작으로 오는 8월까지 총 22개 경마개최 운영부서를 대상으로 현장 소통 활동을 이어갈 계획이다. 우 회장은 각 부서를 방문해 현장 의견을 듣고 공정하고 안전한 경마 시행을 위한 개선 과제를 발굴할 예정이다.

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우희종 회장은 "경마 현장에서 묵묵히 맡은 역할을 다하는 직원들과 함께하며 기관 핵심사업인 경마에 대한 이해를 더욱 넓힐 수 있는 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 현장 직원들과의 소통을 강화해 안전하고 공정한 경마 시행과 현장 중심의 혁신을 실현하는 데 힘쓰겠다"고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com