지역 농가와 취약계층을 잇는 상생 프로젝트...MG새마을금고재단, ‘MG 도농상생 영양 지원사업’ 추진

제공=MG새마을금고

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MG새마을금고 지역희망나눔재단은 농촌 지역 활성화와 성장기 아동의 균형 있는 성장을 지원하기 위해 'MG 도농상생 영양 지원사업'을 추진할 계획이라고 25일 밝혔다.

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올해 처음 시행되는 이번 사업은 3분기 중 총 2억원 규모로 진행되며, 약 3천명의 아동에게 'MG 영양 꾸러미'를 통해 건강한 먹거리를 제공할 예정이다.

재단은 지역 농가에서 생산된 제철 농산물과 맛과 영양은 우수하지만 외관이나 규격 등의 이유로 상품 가치가 낮게 평가되는 '어글리푸드'를 구매해 농가의 안정적인 판로 확대를 지원한다.

구매한 농산물은 전국 푸드뱅크와 연계해 저소득 소외가정 및 결식아동 등 취약계층 아동에게 전달될 예정이다.

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이번 사업은 지역 생산품의 가치를 재조명하고 농가 소득 증대에 기여하는 한편, 성장기 아동에게 건강한 먹거리를 제공함으로써 지역사회 내 상생의 선순환 구조를 구축하는 데 의미가 있다.

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MG새마을금고 지역희망나눔재단 관계자는 "지역 농가의 어려움을 함께 나누고 아동의 건강한 성장을 응원하는 것이 지역사회와 함께하는 상생의 시작"이라며 "농산물의 가치를 다시 발견하고 도움이 필요한 아동들에게 건강한 먹거리를 전하는 따뜻한 나눔의 연결고리가 되길 기대한다"고 말했다.

한편, 재단은 미래세대 아동과 청소년들을 위한 다양한 지원사업을 지속적으로 추진하고 있다.

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지난해에는 어린이 안전 강화를 위해 인구소멸지역 및 도서산간지역 아동 1,000명을 대상으로 안전체험 실습교육을 지원하기 위해 사회복지공동모금회에 2억원을 기부했다.

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또한 2019년부터 2024년까지 문화소외지역 71개소에서 총 3만6,906명의 어린이에게 1억6천만원 상당의 범죄예방 뮤지컬 관람 기회를 제공해 각종 사고에 대비한 예방 및 대처 능력 향상에 기여했다.

이와 함께 청년들의 주거안정과 자립을 지원하기 위한 '청년주거장학 지원사업'을 운영하고 있으며, 2018년부터 지난해까지 총 800명의 장학생에게 주거비·교육비·생활비 등 총 19억1천만원을 지원했다.

재단은 앞으로도 지역 농가와 미래세대는 물론 복지 사각지대에 놓인 이웃들에게까지 '지역사회와 상부상조'라는 철학을 바탕으로 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 전개해 나갈 계획이다.