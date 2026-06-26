"고장 나면 판매자가 입증"…한국보다 GDP 15계단 아래 국가는 시행

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 태국 의회가 소비자 보호를 대폭 강화하는 이른바 '레몬법(Lemon Law)'을 통과시켰다.

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법안이 최종 시행될 경우 제품 하자에 대한 입증 책임이 소비자에서 판매자로 전환돼 소비자 권익이 크게 강화될 전망이다.

더 네이션 등 현지 매체들에 따르면 태국 하원은 최근 '제품 하자 책임법' 제정안을 표결에 부쳐 찬성 420표, 반대 0표, 기권 0표로 승인했다.

법안의 핵심은 일정 기간 내 발생한 제품 하자에 대해 판매자 책임을 우선 인정하는 것이다.

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법안에 따르면 일반 제품과 가전제품, 전자기기, 오토바이의 경우 제품 인도 후 6개월 이내 하자가 발생하면 판매자가 책임을 져야 한다. 자동차는 적용 기간이 1년으로 늘어난다.

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소비자는 하자가 확인될 경우 수리, 교환, 가격 인하, 환불 등을 요구할 수 있다.

특히 중대한 결함이 발견되면 일반 제품은 7일 이내, 전자·전기 제품은 14일 이내 즉시 교환을 요구할 수 있도록 했다.

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수리 기간도 제한된다. 일반 제품은 최대 60일, 자동차는 최대 90일 이내 수리를 완료해야 한다.

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자동차와 오토바이의 경우 정해진 기간과 주행거리 범위 내에서 결함이 확인되면 판매자는 별도 과실 여부와 관계없이 책임을 부담하게 된다.

정부는 이번 법안이 시행되면 소비자와 판매자 간 분쟁이 줄고 소송 부담도 감소할 것으로 기대하고 있다. 동시에 기업들이 제품 품질 관리에 더욱 신경 쓰게 돼 전반적인 시장 신뢰도 향상에도 도움이 될 것으로 보고 있다.

한편 우리나라에도 이미 이른바 '한국형 레몬법'이 시행되고 있다. 다만 태국이나 미국의 레몬법처럼 모든 소비재에 적용되는 것이 아니라 자동차에 한정된 제도라는 점이 가장 큰 차이점이다.

그나마 2019년부터 시행 중인 자동차 관련 '레몬법'도 한계가 있다. 소비자가 하자를 입증해야 하는 부담이 존재하기 때문이다. 또한 교환·환불까지 절차가 길고 복잡하며 제조사와 소비자 간 정보 비대칭 문제가 지적되고 있다.

2026년 기준으로 한국은 세계 경제 규모(GDP) 15위권이고, 태국은 30위권으로 알려져 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com