"뒤에서 보면 좀 민망한데"…'세계 최대' 메시 동상 논란

사진출처=X

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[스포츠조선 장종호 기자] 축구 스타 리오넬 메시(39)를 기리기 위해 아르헨티나에 세워진 초대형 동상이 공개 직후 온라인에서 논란이 되고 있다. 특정 각도에서 보이는 모습이 예상치 못한 반응을 불러일으켰다.

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뉴욕포스트 등 외신들에 따르면 아르헨티나 파타고니아 지역의 소도시 쿠트랄코에 높이 약 26m, 무게 70톤에 달하는 메시 동상이 최근 설치됐다. 이는 지금까지 제작된 메시 동상 가운데 가장 큰 규모로 알려졌다.

동상은 2022 카타르 월드컵 우승을 차지한 메시를 형상화했다. 메시가 무릎을 꿇은 채 한 손은 가슴에 올리고 다른 한 손은 높이 들어 올린 자세를 취하고 있으며, 앞에는 월드컵 트로피 모형이 놓였다.

정면에서 바라본 모습은 비교적 자연스럽다는 평가를 받았지만, 뒤쪽에서 촬영된 사진과 영상이 공개되면서 논란이 일었다.

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일부 네티즌들은 동상의 자세와 트로피의 위치가 특정 각도에서 오해를 불러일으킬 수 있다고 지적했고, 해당 장면이 온라인상에서 빠르게 확산됐다.

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SNS에 올라온 한 게시물은 약 12시간 만에 800만 회 이상의 조회수를 기록하는 등 큰 관심을 모았다. 이용자들은 다양한 패러디 이미지와 농담을 공유하며 화제를 이어가고 있다.

이번 동상은 과거 인도에 세워졌던 높이 약 21m 규모의 메시 동상을 넘어선 것으로 알려졌다. 보행로에 설치됐던 메시 동상은 안전 문제로 철거된 뒤 다른 장소로 옮겨졌다.

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한편, 메시 본인은 아직 해당 동상과 관련해 별도의 입장을 밝히지 않았다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com