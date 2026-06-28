모델로, ‘더마 리프트 트리플샷 콜라겐 3600mg’ 론칭

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더마 코스메틱 브랜드 모델로(MODELO)가 브랜드 최초의 이너뷰티 제품인 '더마 리프트 트리플샷 콜라겐 3600mg'을 출시했다고 밝혔다.

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'더마 리프트 트리플샷 콜라겐 3600mg'은 피부 탄력의 핵심 성분으로 알려진 콜라겐, 히알루론산, 엘라스틴을 한 포에 담은 프리미엄 콜라겐 젤리다. 체내 흡수를 고려한 300Da 초저분자 피쉬콜라겐 3,600mg을 함유했으며, 히알루론산 130mg과 엘라스틴 110mg을 함께 배합해 피부 탄력의 핵심 구성 성분을 한번에 섭취할 수 있는 트리플샷 포뮬러를 완성했다.

맛과 섭취 편의성도 강화했다. 42회의 배합 테스트를 통해 피쉬콜라겐 특유의 비린 맛을 최소화했으며, 상큼한 청포도맛 젤리로 구현해 누구나 부담 없이 즐길 수 있도록 했다. 또한 휴대가 간편한 스틱형 젤리 타입으로 언제 어디서나 간편하게 섭취할 수 있다.

아울러 당류와 칼로리에 대한 부담 없이 이너뷰티를 즐기고자 하는 소비자 트렌드도 반영했다. 1포당 당류 0.14g의 저당 설계와 저칼로리 포뮬러를 적용했으며, 불필요한 9가지 첨가물을 배제한 클린 포뮬러로 완성해 매일 부담 없이 섭취할 수 있도록 했다.

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'더마 리프트 트리플샷 콜라겐 3600mg' 개발에 참여한 모델로 피부과 서구일 대표원장은 "모델로는 피부과에서 시작된 더마 브랜드로, 피부 건강에 대한 고민을 꾸준히 이어왔다"며 "피부 건강은 단순히 바르는 관리만으로 완성되지 않는다고 생각해, 피부 속부터 관리할 수 있는 모델로의 첫 이너뷰티 제품을 선보이게 됐다"고 말했다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com