최휘영 문체부 장관 13차 APEC 관광장관회의 참가…다자간 협력 체계 논의

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문화체육관광부가 관광 교류 활성화를 위해 적극적으로 움직이고 있다. 최근 동북, 동남 아시아 주요 국가를 대상으로 마케팅 협력을 비롯한 실질적인 방안 마련에 나서는 모습이다.

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28일 문체부에 따르면 최휘영 장관은 지난 27일일 중국 마카오 특별행정구에서 열린 '제13차 아시아태평양경제협력체(에이펙) 관광장관회의'에 수석대표로 참석, 관광 분야의 디지털 혁신과 다자간 협력 강화 방안에 대해 논의했다. 최 장관은 이날 중국을 비롯해 일본, 인도네시아, 베트남 등 4개국과 연쇄 양자 회담을 열고 관광상품의 마케팅 협력을 비롯해 비자 완화, 출입국 편의 제고 등 상호 간 관광 교류를 활성화하기 위한 실질적인 협력 방안에 대해 의견을 나눴다. 쑨예리 중국 문화여유부 장관과 면담에서는 2027~2028년을 '한중 관광의 해'로 공동 지정할 것을 제안하기도 했다. 쑨예리 장관은 "한중 양국은 서로에게 절대적으로 중요한 관광시장이며 더 자주 만날 수 있도록 하는 것이 핵심"이라고 공감하면서 향후 구체적인 협의를 해나가자고 화답했다. 최 장관은 위디얀티 푸트리 와라드나 인도네시아 관광부 장관, 람 티 프엉 타인 베트남 문화체육관광부 장관, 무라타 시게키 일본 관광청장 등과 개별 양자 회담을 잇달아 주재하며 관광 교류 활성화의 중요성을 강조했다.

최 장관은 "주요 국가들과 연쇄 회담의 성과가 조속히 방한 관광의 성장으로 이어지도록 후속 조치에 만전을 기하겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com