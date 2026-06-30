"K-뷰티 차별화된 기능성 소재 소개"…KCC실리콘, 국내 최대 화장품 원료 전시회 '인-코스메틱스 코리아 2026' 참가

◇지난해 '인-코스메틱스 코리아' KCC실리콘 부스 전경. 사진제공=KCC실리콘

Advertisement

Advertisement

K-뷰티 시장에서 차별화된 사용감과 고기능성, 지속가능성을 동시에 충족하는 제품이 주요 화두로 떠오르고 있다. 소비자들이 명확한 효능과 감각적 경험을 제공하는 제품을 선호하고 있기 때문이다.

Advertisement

이에 따라 제형 완성도를 높이는 기능성 소재에 대한 관심도 지속적으로 증가하는 추세다. 특히 실리콘 소재는 화장품의 사용감과 기능성을 좌우하는 핵심 원료로, 제품 경쟁력을 결정하는 중요한 요소로 꼽힌다.

KCC실리콘은 오는 7월 1~ 3일 서울 코엑스(COEX)에서 열리는 국내 최대 화장품 원료 전문 전시회인 '인-코스메틱스 코리아(In-cosmetics Korea) 2026'에 참가해 K-뷰티 시장의 경쟁력을 높일 고기능 실리콘 소재를 선보인다. 이번 전시에서는 글로벌 시장에서 검증받은 스페셜티 실리콘 기술과 신규 개발 제품을 소개하고 국내외 화장품 브랜드 및 제조사와의 협력 확대를 추진할 예정이다.

인-코스메틱스 코리아는 화장품 원료 공급업체와 브랜드사, ODM·OEM 기업, 연구개발 전문가 등이 참가해 최신 기술과 시장 트렌드를 공유한다.

Advertisement

KCC실리콘은 이번 전시에서 우수한 사용감과 기능성을 구현하는 다양한 실리콘 소재 포트폴리오를 공개한다. 실제 화장품 제형을 활용한 데모 시연과 기술 상담을 통해 고객 맞춤형 기술 지원 역량을 소개할 예정이다. 전시회 내 '이노베이션 존(Innovation Zone)'에서는 신규 개발 제품인 'SeraSense® RBS 12'를 선보이고, 메인 전시 부스에서는 다양한 화장품 제형에 적용 가능한 기능성 실리콘 소재 라인업도 선보인다.

Advertisement

KCC실리콘은 지속적인 연구개발을 바탕으로 스킨케어, 선케어, 색조 메이크업 등 다양한 분야에서 차별화된 고객 맞춤형 솔루션을 제공하며 글로벌 K-뷰티 산업의 성장을 지원해 나갈 계획이다.

KCC실리콘 관계자는 "인-코스메틱스 코리아는 글로벌 뷰티 산업의 최신 트렌드와 혁신 기술을 확인할 수 있는 대표 전시회"라며 "KCC실리콘만의 차별화된 스페셜티 실리콘 기술을 바탕으로 고객에게 새로운 가치를 제공하고 글로벌 시장에서 협력 기회를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com