차세대 항암 살모넬라 균주 개발…암 공격 T세포 탈진 막는 면역기전 최초 규명

자료출처=Theranostics

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[스포츠조선 장종호 기자] 화순전남대학교병원 핵의학과 민정준 교수 연구팀이 식중독균으로 알려진 살모넬라의 독성을 획기적으로 낮춘 임상시험용 항암 살모넬라 균주를 개발하고 암 면역세포의 기능을 회복시키는 새로운 작동 기전을 규명하는 데 성공했다.

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이번 연구는 전남대학교 의과대학 홍영진 교수 연구팀, 바이오기업 씨앤큐어와의 공동연구를 통해 수행됐으며 연구성과는 중개의학 분야 세계적 권위의 국제학술지 '테라노스틱스(Theranostics, IF 13.3)' 7월호 표지논문으로 선정됐다.

연구팀이 개발한 임상시험용 항암 살모넬라 균주 'CNC018'은 살모넬라 티피뮤리엄(Salmonella typhimurium)의 인간 세포 침입 유전자군(SPI-1)과 면역세포 내 생존 유전자군(SPI-2)을 비롯한 총 73개의 독성 관련 유전자를 비가역적으로 제거한 차세대 항암 면역치료용 균주다.

동물실험 결과 CNC018은 기존 야생 균주 대비 독성이 100만 배 이상 감소해 정맥 투여 후에도 유의미한 독성을 보이지 않았다. 반면 암 조직을 선택적으로 찾아가 증식하는 특성은 그대로 유지하며 강력한 항암 면역반응을 유도하는 것으로 확인됐다.

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특히 연구팀은 살모넬라 균주가 체내 T림프구에 미치는 영향을 유전체 수준에서 세계 최초로 분석했다.

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암세포를 공격하는 T세포는 시간이 지나면서 기능이 저하되는 '탈진(Exhaustion)' 상태에 빠지는데, CNC018은 T세포의 세포독성을 높이는 동시에 완전한 탈진을 억제하고 지속적으로 재생 가능한 상태를 유지하도록 유도하는 것으로 나타났다.

또 기존 면역관문억제제와 병용 투여할 경우, 재생된 T세포의 활성도가 극대화되어 강력한 항암효과를 나타내는 것으로 확인돼 차세대 면역항암 플랫폼으로서의 가능성도 입증했다.

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민정준 교수는 대학 연구성과를 기반으로 창업한 바이오벤처 씨앤큐어를 통해 이번 기술의 상용화도 추진하고 있다. 최근 임상시험용 완제품 생산공정을 구축하고 정맥주사형 완제품 생산을 완료했으며 현재 비임상 독성시험을 진행 중이다. 내년에는 글로벌 임상시험에 본격 착수할 예정이다.

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민정준 교수는 "이번 연구는 항암 살모넬라 균주의 안전성을 획기적으로 높인 것은 물론 면역세포의 재생 유도라는 새로운 작동 원리를 세계 최초로 규명했다는 점에서 의미가 크다"며 "글로벌 임상시험을 통해 새로운 암 치료 대안을 제시할 수 있도록 연구개발에 최선을 다하겠다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com