[인사] 가천대 길병원
◇보직
▲ 병원장 김우경 ▲ 내과계 진료부원장 겸 심혈관중재술센터장 겸 심도자실장 강웅철 ▲ 외과계 진료부원장 박연호 ▲ 심사평가교육부원장 안정열 ▲ 여성암병원장 박흥규 ▲ 심장혈관병원장 한승환 ▲ 가천의생명융합연구부원장 겸 기획조정실장 겸 전산정보실 차장 겸 HealthIT연구센터장 선우웅상 ▲ 공공의료본부장 임정수 ▲ 전산정보실장 겸 AX혁신본부장 이종준 ▲ QI전략실장 임용수 ▲ 고객만족실장 겸 파킨슨센터 부센터장 겸 진료협력센터 부센터장 박광우 ▲ 감염관리실장 겸 감염내과장 박윤선 ▲ 홍보실장 겸 학습정보센터장 정주현 ▲ 임상연구보호센터장 겸 재활의학과장 이주강 ▲ 내과진료부장 겸 염증성장질환센터장 겸 소화기내과장 김정호 ▲ 내과계진료부장 겸 연구기획단 협력기획팀장 겸 인공지능R&D센터장 겸 피부과장 김현정 ▲ 진료지원부장 겸 국민검진센터장 겸 직업환경의학과장 최원준 ▲ 연구지원부장 이경훈 ▲ 외과계진료부장 겸 비뇨의학과장 김광택 ▲ 수술지원부장 겸 수술실장 겸 마취통증의학과장 정월선 ▲ 교육수련부장 겸 신경외과장 김명진 ▲ 인천지역암센터장 백정흠 ▲ 권역암생존자통합지지센터장 겸 VIP건강증진센터 부센터장 최수정 ▲ 권역외상센터장 전양빈 ▲ 호흡기공공전문진료센터장 박정웅 ▲ 권역응급의료센터장 양혁준 ▲ 권역모자의료센터장 김석영 ▲ 장애인구강진료센터장 겸 치과장 조진용 ▲ 유방암센터장 김윤영 ▲ 갑상선암센터장 정유승 ▲ 부인종양센터장 겸 산부인과장 이광범 ▲ 부정맥센터장 양소영 ▲ AX혁신본부 의료서비스개발센터장 겸 공공보건의료사업실장 겸 지역암센터 암관리사업부장 겸 연구기획단장 문종윤 ▲ 인공지능빅데이터센터장 겸 예방관리센터장 김은지 ▲ 바이오뱅크센터장 김지섭 ▲ 임상시험센터장 김종훈 ▲ 줄기세포 및 재생의학센터장 겸 장기이식센터장 최상태 ▲ VIP건강증진센터장 겸 소화기암센터장 권광안 ▲ 국제의료센터장 겸 신경과장 이현 ▲ 뇌혈관센터장 유찬종 ▲ 다학제진료센터장 심선진 ▲ 로봇수술센터장 김태범 ▲ 진료협력센터장 겸 심장내과장 문정근 ▲ 파킨슨센터장 장대일 ▲ 감염병관리지원단장 겸 항생제적정사용관리팀장 엄중식 ▲ 권역별호스피스센터장 황인철 ▲ 호스피스완화의료팀장 겸 가정의학과장 고기동 ▲ 심부전/폐고혈압센터장 정욱진 ▲ 연구기획단 연구기획팀장 김광기 ▲ 산학협력단장 겸 정형외과장 심재앙 ▲ 산학협력단 연구교육팀장 이윤석 ▲ 기술사업단장 정준영 ▲ 기술사업단 창업지원팀장 정준원 ▲ HealthIT연구센터 부센터장 이수현 ▲ 인공지능빅데이터센터 부센터장 허경덕 ▲ 유전체의과학연구소장 조성범 ▲ 의료기기융합센터장 김선태 ▲ 의료기기융합센터 부센터장 김영민 ▲ 의료기기융합센터 부센터장 이동혁 ▲ 임상시험센터 부센터장 신동성 ▲ 임상의학연구소장 겸 핵의학과장 서효정 ▲ 임상의학연구실장 겸 진료협력센터 부센터장 겸 혈액내과장 윤병우 ▲ 수면의학센터장 강승걸 ▲ 파킨슨센터 부센터장 양희준 ▲ 세포치료센터장 박진희 ▲ 해바라기센터 소장 이승호 ▲ 내시경실장 김경오 ▲ 수혈관리실장 김대원 ▲ 심초음파실장 하경은 ▲ 응급실장 장재호 ▲ 인공신장실장 장제현 ▲ 신속대응팀장 겸 연명의료팀장 겸 총집중치료실장 겸 중환자의학과장 위진 ▲ 내분비대사내과장 이기영 ▲ 류마티스내과장 최효진 ▲ 방사선종양학과장 김현주 ▲ 병리과장 정주현 ▲ 성형외과장 김효헌 ▲ 소아청소년과장 김효정 ▲ 신장내과장 정지용 ▲ 심장혈관흉부외과장 최창휴 ▲ 안과장 이대영 ▲ 영상의학과장 남상유 ▲ 외과장 김두진 ▲ 외상외과장 이길재 ▲ 응급의학과장 우재혁 ▲ 이비인후과장 이주형 ▲ 정신건강의학과장 배승민 ▲ 종양내과장 김영생 ▲ 진단검사의학과장 서자영 ▲ 호흡기알레르기내과장 경선영 ▲간호본부장 위선미.