포스코,'CEO 인베스터데이' 개최…장인화 회장 "중심 사업 재편, 새로운 성장 기회 창출해야"

◇장인화 포스코그룹 회장이 2일 열린 'CEO 인베스터데이'에서 그룹 사업 포트폴리오 전략을 직접 설명하고 있는 모습.

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포스코그룹이 미래 성장을 위한 사업 개편 청사진을 공개했다. 기존 주력사업이었던 철강을 넘어 리튬, 에너지까지 자원을 중심으로 사업 포트폴리오를 재편할 계획이다.

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2일 포스코에 따르면 이날 'CEO 인베스터데이'를 개최했다. CEO인베스터데이는 기업이 투자자·애널리스트 등 시장 관계자를 초청해 사업 성과와 중장기 전략을 공유하는 자리다. 포스코는 CEO인베스터데이에서 산업자원(철강), 전략자원(리튬, 양·음극재, 희토류 등), 에너지자원(LNG, 신재생에너지) 등 '트리플 코어(Triple-core)' 체제를 구축해 '국가대표 핵심자원 공급자'로 자리매김하겠다는 목표를 밝혔다. 2035년 합산기준 매출액 187조 원, 영업이익 13조 1000억 원을 달성한다는 구체적인 목표도 제시했다.

장인화 포스코 회장은 "공급망 불안정과 저탄소 전환 가속화로 대외 불확실성이 심화되고 있는 지금이야말로 사업 포트폴리오의 과감한 혁신을 통해 새로운 성장 기회를 창출해야 할 때"라며 "철강, 소재에 이어 자원으로 사업의 영역을 확장해 국가 산업 안보와 공급망 강화를 선도하겠다"고 강조했다. 포스코는 전기차·로봇 산업의 핵심 광물인 희토류와 첨단산업 필수 소재인 희귀·특수가스도 전략자원으로 육성할 계획이다.

포스코의 사업 포트폴리오 재편의 중심에는 리튬이 있다. 포스코는 2033년까지 연 17만 3000톤의 리튬 생산 체제를 완성해 글로벌 리튬 TOP 5 기업으로 자리매김하고, 2035년 리튬사업 영업이익 1조 8000억 원 이상을 달성한다는 계획이다. 염수 리튬은 지난 3월 포스코아르헨티나가 영업 흑자로 전환했고, 광석 리튬은 호주 미네랄리소스社와의 합작 계약을 통해 제련 사업의 확장 기반을 마련하고 연 18만 7000톤 이상의 리튬 정광을 확보하는 성과를 거뒀다.

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기존 주력 사업인 철강은 글로벌 시장 내 경쟁력 확대에 초점을 맞춘다. 인도, 미국, 인도네시아 등 높은 수익성과 성장성이 기대되는 유망시장에서 2031년까지 생산능력을 1000만 톤까지 확대하고, 확보한 수익은 국내 저탄소 전환 등에 재투자하는 선순환 구조를 만드는 데 주력할 방침이다.

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에너지자원은 수익성과 지속가능성을 동시에 확보하는 데 초점을 맞춘다. LNG는 밸류체인별 확장 전략을 차질 없이 추진하고 최근 글로벌 물동량 증가 추세에 선제적으로 대응해 트레이딩 규모를 확대하고, 국내 해상 풍력과 해외 태양광 시장 진출에 박차를 가한다. 포스코는 철강에서 축적한 설비 자동화 및 지능화 경험, 방대한 양의 현장 데이터를 기반으로 프로세스 산업용 피지컬 AI의 사업화도 추진한다.

포스코그룹은 사업 포트폴리오 전환의 실행력을 높이기 위해 2028년까지 미래 성장 투자에 16조 7000억 원을 투입할 계획이다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com