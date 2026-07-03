"앉아 있는 시간 1시간 늘수록 암 사망 위험 9% 증가"…하루 30분만 걸어도 18%↓

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 오랜 시간 동안 앉아 있는 생활습관이 암 발생뿐 아니라 암으로 인한 사망 위험까지 높일 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 반면 하루 30분 정도 가볍게 걷는 것만으로도 암 사망 위험을 크게 낮출 수 있는 것으로 나타났다.

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미국·영국·호주 연구진은 성인 9만 1292명의 건강 데이터를 분석한 결과, 장시간 연속으로 앉아 있는 시간이 늘어날수록 여러 종류의 암 발생과 사망 위험이 증가하는 것으로 확인됐다고 밝혔다. 연구 결과는 국제학술지 'PLOS Medicine'에 게재됐다.

연구진은 영국 바이오뱅크(UK Biobank)에 등록된 37~73세 성인들을 대상으로 손목 활동량 측정기를 24시간 착용하도록 한 뒤 약 일주일 동안 신체활동을 기록했다. 이후 평균 12년 동안 이들을 추적 관찰하며 암 발생 여부와 사망률을 분석했다.

분석 결과 30분 동안의 시간 중 90% 이상을 계속 앉아서 보내는 '장시간 좌식 행동'이 1시간 늘어날 때마다 전체 암 발생 위험은 3%, 암으로 인한 사망 위험은 9%씩 증가하는 것으로 나타났다.

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특히 비만과 관련된 대장암, 췌장암, 신장암 등의 발생 위험은 5% 높아졌으며, 유방암과 간암, 갑상선암 등 당뇨병과 관련성이 있는 암의 위험 역시 5% 증가했다.

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연구진은 장시간 앉아 있는 생활이 체내 만성 염증을 증가시키고 세포 DNA 손상을 촉진해 암세포가 발생하기 쉬운 환경을 만들 수 있다고 설명했다. 또한 신체 활동 부족은 인슐린 저항성을 높여 종양의 성장과 암세포 생존을 촉진할 가능성이 있다고 덧붙였다.

반면 오래 앉아 있는 시간을 중간중간 끊어주는 것만으로도 건강상 이점이 확인됐다.

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앉아 있다가 일어나 잠시 걷거나 움직이는 등 좌식 행동을 자주 중단한 사람은 암 발생 위험이 6% 낮았으며, 비만 관련 암과 당뇨병 관련 암 위험은 각각 9%, 10% 감소했다. 암으로 인한 사망 위험도 18% 낮은 것으로 분석됐다.

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연구진은 특히 하루 30분의 앉아 있는 시간을 가벼운 걷기 같은 저강도 신체활동으로 대체하면 암 사망 위험이 18% 감소했다고 밝혔다.

빠르게 걷기나 자전거 타기처럼 중강도 운동으로 하루 30분을 대체할 경우 암 사망 위험은 8% 줄었고, 달리기나 수영, 오르막 등산과 같은 고강도 운동을 하루 5분만 추가해도 전체 암 발생 위험은 4% 감소하는 것으로 나타났다.

다만 연구진은 이번 결과가 장시간 앉아 있는 행동이 암을 직접 유발한다는 인과관계를 입증한 것은 아니라고 설명했다. 다만 좌식 생활을 줄이고 규칙적으로 몸을 움직이는 습관이 암 예방과 건강 증진에 도움이 될 가능성을 보여주는 중요한 근거라고 평가했다.

연구진은 "좌식 생활이 건강에 미치는 영향은 단순히 얼마나 오래 앉아 있는지가 아니라, 중간중간 활동으로 끊어주느냐에 따라 달라질 수 있다"며 "현재 건강 지침은 중강도 이상의 운동에 초점을 맞추고 있지만, 가벼운 움직임 역시 결코 간과해서는 안 된다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com