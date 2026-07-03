"모기는 왜 나만 물까?"…'이것' 때문이었다

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 여름철이면 밤잠을 설치게 만드는 대표적인 불청객이 있다. 바로 모기다.

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같은 공간에 있어도 유독 모기에 자주 물리는 사람이 있는가 하면, 좀처럼 물리지 않는 사람도 있다. 전문가들은 단순한 우연이 아니라 체질과 생활습관, 주변 환경 등이 복합적으로 작용한 결과일 수 있다고 설명한다.

이런 가운데 영국 매체 데일리메일이 의료곤충학 전문가 모이차 크리스탄 박사의 조언을 받아 모기에 물리는 것을 줄이는 방법과 모기가 특정 사람을 더 선호하는 이유를 소개했다.

크리스탄 박사는 먼저 집 주변의 '고인 물'을 제거하는 것이 가장 기본적인 예방법이라고 강조했다.

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물뿌리개와 양동이, 새 모이통이나 화분 받침 등에 고여 있는 물은 모기가 알을 낳기 좋은 환경이기 때문이다. 정원이나 베란다에 고인 물이 있다면 자주 비워주는 것이 좋다.

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모기 기피제를 사용할 때는 DEET(디에틸톨루아미드, 디트) 성분이 포함된 제품을 선택하는 것이 효과적이다. DEET는 사람의 체취를 모기가 인식하지 못하도록 방해하는 역할을 해 모기에 물릴 가능성을 낮춰준다.

여름철 저녁 시간에는 양말을 신는 것도 도움이 된다. 모기는 땀과 체취가 많이 나는 발과 발목 주변을 선호하는데, 특히 발목 부위를 자주 무는 습성이 있기 때문이다.

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반면 시중에서 판매되는 모기 기피 팔찌나 밴드는 기대만큼 큰 효과를 보기 어렵다고 크리스탄 박사는 설명했다. 일부 제품은 액세서리 역할에 그칠 뿐 실제 모기 차단 효과는 제한적이라는 것이다.

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실내에서 사용하는 모기 퇴치 기기도 종류에 따라 효과가 다르다. 살충 성분이 들어 있는 액상 훈증기는 공기 중에 보호막을 형성해 모기가 사람을 찾는 것을 방해할 수 있다. 초음파를 이용한 전자식 퇴치기는 모기에게 거의 영향을 주지 못한다고 크리스탄 박사는 주장했다.

모기는 대부분 저녁과 밤 시간대 활동이 활발하지만, 모든 종이 그런 것은 아니다. 일부 종은 새벽이나 해 질 무렵, 심지어 낮에도 사람을 무는 만큼 낮이라고 방심해서는 안 된다고 전문가들은 조언한다.

모기에 물렸을 때 나타나는 가려움과 부기는 모기 침 속 단백질에 대한 면역 반응이다. 대부분 며칠 안에 자연스럽게 호전되지만 사람에 따라 부기가 심하게 나타나기도 한다. 이는 개인의 면역 반응과 모기 종류에 따라 차이가 있을 수 있다.

가려움이 심하더라도 긁는 것은 피해야 한다. 상처가 생기면 세균 감염으로 이어질 수 있기 때문이다. 증상이 심할 경우에는 약국에서 구입할 수 있는 가려움 완화 연고를 사용하는 것도 도움이 된다.

그렇다면 모기는 왜 어떤 사람만 유독 더 잘 무는 것일까. 전문가들은 피부 미생물과 체온, 유전적 요인이 영향을 미칠 수 있다고 설명한다.

피부에는 다양한 세균이 서식하는데, 이들이 만들어내는 카복실산 등 지방산 성분이 많을수록 모기를 더 끌어들일 가능성이 있다. 또한 이산화탄소를 많이 내쉬거나 체온이 높은 사람도 모기의 표적이 되기 쉽다. 모기는 약 30m 떨어진 곳에서도 사람이 내뿜는 이산화탄소를 감지할 수 있으며, 가까운 거리에서는 체온까지 감지하는 것으로 알려져 있다.

혈액형에 따라 모기가 선호도가 다르다는 연구도 일부 있지만, 크리스탄 박사는 사람마다 모기에 물리는 정도는 결국 유전적 특성과 피부 환경 등 다양한 생물학적 요인이 함께 작용한 결과라고 설명했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com