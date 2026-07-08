"이번엔 옥수수" 맥도날드, '충주 찰옥수수 치즈 크로켓 버거·머핀' 선보여

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맥도날드가 한국의 맛 프로젝트 5주년을 맞아 선택한 재료는 옥수수였다. 한국의 맛 프로젝트는 맥도날드가 2021년부터 진행하고 있는 지역 농수산물을 조달하는 방식을 말한다. 품질 좋은 국내산 식재료를 활용해 지역 농가에는 활력을, 고객에게는 새로운 맛을 선사한다는 취지로 시작됐다.

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8일 맥도날드에 따르면 여름철 신메누로 '충주 찰옥수수 치즈 크로켓 버거'와 '충주 찰옥수수 치즈 크로켓 머핀' 2종을 선보인다. 충주 찰옥수수는 비옥한 토양과 깨끗한 물, 큰 일교차를 갖춘 준고랭지 환경에서 재배되는 특성상 찰지고 쫀득한 식감이 특징이다.

충주 찰옥수수 치즈 크로켓 버거는 고소한 모짜렐라 치즈 크로켓 속에 찰옥수수 알갱이를 듬뿍 넣어 알알이 씹는 재미와 쫀득한 식감을 함께 즐길 수 있도록 했다. 파마산 치즈와 홀그레인 머스타드 등으로 맛을 낸 '스파이시 파마산 소스'를 더했다. '충주 찰옥수수 치즈 크로켓 머핀'은 맥모닝 메누로 출시되며, 찰옥수수 치즈 크로켓에 스파이시 파마산 소스와 화이트 마요 소스를 더해 담백하게 아침을 즐길 수 있도록 한 게 특징이다.

맥도날드는 지난 5년간 한국의 맛 프로젝트를 통해 창녕 마늘, 보성 녹돈, 진도 대파, 진주 고추, 익산 고구마를 활용한 제품을 선보인 바 있다.

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맥도날드 관계자는 "충주 찰옥수수 치즈 크로켓 버거는 사전 소비자 평가에서 높은 만족도를 기록하며 출시 전부터 많은 기대를 모은 메뉴"라며 "지역사회에 실질적인 도움이 되는 다양한 상생 활동을 확대해 나가겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com